Με την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας αυτή την εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαφοροποιήθηκε από το συνήθη πρότυπό του να μειώνει τις εντάσεις με το Κρεμλίνο μετά από συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο, όταν οι απειλές για πίεση συχνά υποχωρούν μπροστά σε συζητήσεις για αναζωογόνηση του διαλόγου.

Στην αρχή, τα γεγονότα φάνηκαν να ακολουθούν ένα γνώριμο σενάριο.

Καθώς η Ουάσιγκτον φλέρταρε με την ιδέα να προμηθεύσει την Ουκρανία με ισχυρούς πυραύλους Τομάχοκ, ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά την προηγούμενη εβδομάδα. Λίγο αργότερα, και οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν σχέδια για μια σύνοδο ΗΠΑ–Ρωσίας στη Βουδαπέστη και οι Τομάχοκ αποσύρθηκαν από το τραπέζι.

Παρόμοια εξέλιξη είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του περασμένου έτους, όταν ο Τραμπ απειλούσε με νέες κυρώσεις και ο Πούτιν συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ. Η συνάντηση είχε ως αποτέλεσμα σχέδια για σύνοδο στην Αλάσκα, ενώ οι απειλές του Τραμπ αποσύρθηκαν γρήγορα.

Οι προσεκτικά χρονομετρημένες κλήσεις του Πούτιν προς τον Τραμπ έγιναν τόσο προφανώς υπολογισμένες, που ακόμη και στη Μόσχα αντιμετωπίστηκαν με χιούμορ.

«Ο Πούτιν, που φαίνεται να διεξάγει ένα προσωπικό παιχνίδι τακτικής με τον Τραμπ, έχει την ικανότητα, να επιλέγει ακριβώς τις κατάλληλες στιγμές για να υπονομεύσει τις προσπάθειες των αντιπάλων μας και να δώσει νέα ώθηση στις συνομιλίες», έγραψε ο Φιόντορ Λουκιανόφ, αναλυτής εξωτερικής πολιτικής κοντά στο Κρεμλίνο, σε άρθρο του στην εφημερίδα Argumenty i Fakty την προηγούμενη Πέμπτη.

«Μπορούμε να δούμε ότι ο “στόχος” ανταποκρίνεται σε αυτά τα σήματα … Είμαστε εγκλωβισμένοι σε έναν κύκλο», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η «Ημέρα της Μαρμότας» φαίνεται να τελείωσε.

Η απογοήτευση του Τραμπ

Ήδη απογοητευμένος από την άκαρπη συνάντηση στην Αλάσκα, όπου ο Πούτιν φέρεται να του παρέδωσε μια ιστορική διάλεξη, ο Τραμπ έχασε την υπομονή του αυτή την εβδομάδα, αφού οι συνομιλίες μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του, Μάρκο Ρούμπιο, και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατέστησαν σαφές ότι η Μόσχα δεν βλέπει περιθώριο για συμβιβασμό στην Ουκρανία.

Την Τετάρτη, ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του με τον Ρώσο πρόεδρο, ανακοινώνοντας ότι η σύνοδος στη Βουδαπέστη ματαιώνεται.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντίμιρ, έχω καλές συνομιλίες και μετά δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Λίγο αργότερα, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε αιφνιδιαστικές κυρώσεις σε δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας και περίπου 30 θυγατρικές τους, μέτρα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν σημαντικά τα κρίσιμα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας.

Η ταχύτητα των κυρώσεων φαίνεται ότι αιφνιδίασε τη Μόσχα, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα και εξέπληξε ακόμη και μερικούς από τους πιο στενούς συμβούλους του προέδρου, αναφέρει ο Guardian.

Η άποψη του Πούτιν

«Η ιδέα των κυρώσεων πετρελαίου κυκλοφορούσε εδώ και καιρό, αλλά εξακολουθεί να ήταν δυσάρεστη έκπληξη για τη Μόσχα», δήλωσε πρώην υψηλόβαθμος Ρώσος αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Ο Πούτιν παραδέχθηκε ότι οι κυρώσεις θα μπορούσαν να κοστίσουν στην οικονομία της Ρωσίας, λέγοντας στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι «αναμένονται κάποιες απώλειες».

Ωστόσο, όπως και σε προηγούμενα κύματα δυτικών κυρώσεων, δεν υπήρχαν σαφή σημάδια ότι τα νέα μέτρα θα αποτρέψουν το Κρεμλίνο από τη συνέχιση του πολέμου, σύμφωνα με αναλυτές και εσωτερικούς κύκλους.

Ο Ρώσος πρόεδρος έχει εδώ και καιρό υποδείξει ότι είναι πρόθυμος να αφήσει τους απλούς Ρώσους να υποφέρουν οικονομικά προκειμένου να συνεχίσει έναν πόλεμο που θεωρεί καθοριστικό για την κληρονομιά του.

«Η οικονομική δυσκολία δεν θα τον αναγκάσει να τερματίσει τον πόλεμο. Πιστεύει ότι αυτή είναι το κόστος που πρέπει να πληρώσουμε», δήλωσε ο πρώην Ρώσος αξιωματούχος.

«Η πίεση προς τον Πούτιν είναι άσκοπη. Ακόμη και αν ήταν διατεθειμένος να κάνει παραχωρήσεις, δεν θα μπορούσε να φαίνεται ότι το κάνει υπό πίεση. Απλώς δεν θα το επέτρεπε», πρόσθεσε η πηγή.

Στο επίκεντρο της τρέχουσας ασυμφωνίας του Τραμπ με τη Μόσχα βρίσκεται η απαίτησή του για άμεση εκεχειρία που θα χρησίμευε ως βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Τραμπ έχει επίσης προτρέψει και τις δύο πλευρές να παγώσουν τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου, πρόταση που υποστηρίζεται από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Ο Πούτιν, ωστόσο, έχει κατηγορηματικά αποκλείσει τη διακοπή των μαχών μέχρι να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία που να αντιμετωπίζει τις λεγόμενες «ριζικές αιτίες» της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Αυτές οι «ριζικές αιτίες», σύμφωνα με τη Μόσχα, περιλαμβάνουν εκτεταμένες απαιτήσεις που θα υπονόμευαν την κυριαρχία της Ουκρανίας, όπως πλήρης έλεγχος της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, περιορισμοί στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και συμμετοχή της Ρωσίας στις εσωτερικές υποθέσεις της.

«Για τη Μόσχα, η διακοπή του πολέμου τώρα θα σήμαινε να εγκαταλείψει το κύριο μοχλό πίεσης που διαθέτει στον Τραμπ», δήλωσε ο Αλεξάντερ Γκαμπιούεφ, διευθυντής του Carnegie Russia Eurasia Center.

«Το Κρεμλίνο πιστεύει ότι κερδίζει τον πόλεμο και ότι η Ουκρανία χάνει, αργά αλλά σταθερά. Ο Πούτιν πραγματικά πιστεύει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να καταρρεύσει κάποια στιγμή του χρόνου που έρχεται», πρόσθεσε ο Γκαμπιούεφ.

«Το να σταματήσει τώρα χωρίς να επιτύχει τους στόχους του θα καθιστούσε μόνο πιο δύσκολη την επανεκκίνηση του πολέμου αργότερα», συμπληρώνει.

Ο Γκαμπιούεφ ανέφερε ότι η Ρωσία πιθανότατα θα παρακολουθεί πώς θα αντιμετωπίσει η Ουκρανία, η οποία προσπαθεί να αντέξει τις συνεχείς αεροπορικές επιδρομές και την έλλειψη προσωπικού στο μέτωπο, τον χειμώνα πριν κάνει το επόμενο διπλωματικό βήμα της.

Τους τελευταίους μήνες, ο Πούτιν δηλώνει όλο και περισσότερο ότι ο χρόνος είναι με το μέρος του.

Μιλώντας στο Valdai Discussion Club στο Σότσι στις αρχές αυτού του μήνα, ο Πούτιν τόνισε με αυτοπεποίθηση ότι οι δυνάμεις της Ουκρανίας φθίνουν.

Παραθέτοντας στοιχεία που δεν μπορούν να επαληθευτούν ανεξάρτητα, υποστήριξε ότι το Κίεβο έχασε 11.000 στρατιώτες σε έναν μόνο μήνα και δυσκολεύεται να αναπληρώσει τα στελέχη του.

Προς το παρόν, το Κρεμλίνο φαίνεται πρόθυμο να αντέξει μια ήπια επιδείνωση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον, δήλωσε η Τατιάνα Στάνοβαγια, ανεξάρτητη Ρωσίδα πολιτική αναλύτρια, στοιχηματίζοντας ότι η μεταβλητή φύση του Τραμπ θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε αλλαγή γνώμης.

«Ο Πούτιν υπολογίζει ότι οι Αμερικανοί, όπως λέει, “θα συνέλθουν“», είπε η Στάνοβαγια.

«Πιστεύει ότι καθώς η κατάσταση στην Ουκρανία επιδεινώνεται, η Ουάσιγκτον τελικά θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η μόνη λύση είναι να μιλήσει με τη Ρωσία για τις ριζικές αιτίες της σύγκρουσης, αν όχι τώρα, τότε σε έξι μήνες», αναφέρει χαρακτηριστικά.