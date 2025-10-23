Οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες Airbus, Thales και Leonardo υπέγραψαν σήμερα πρωτόκολλο συμφωνίας για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους στους δορυφόρους, ένα μεγάλο πρόγραμμα με στόχο να αμφισβητηθεί η επικράτηση της Starlink του Έλον Μασκ στον τομέα αυτό και να ενισχυθεί η κυριαρχία της Ευρώπης.

Ο «πρώτης γραμμής ευρωπαϊκός διαστημικός πόλος», που θα δημιουργηθεί έτσι, θα απασχολήσει περίπου 25.000 εργαζομένους σε όλη την Ευρώπη με τζίρο 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (στο τέλος του 2024) και ένα δελτίο παραγγελιών που αντιπροσωπεύει πωλήσεις για πάνω από τρία χρόνια.

Θα είναι επιχειρησιακός το 2027, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δώσει το πράσινο φως της, υπογραμμίζει η Thales.

«Μέσα σ’ ένα παγκόσμιο πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από αυξημένο ανταγωνισμό, έχουμε ανάγκη πρωταθλητές του διαστημικού τομέα σε κλίμακα Ευρώπης. Είναι το μόνο μέσο ώστε να επενδύσουμε περισσότερα, να καινοτομήσουμε περισσότερο, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να θέσουμε το διαστημικό τομέα στην υπηρεσία της στρατηγικής αυτονομίας μας», αντέδρασε ο Φιλίπ Μπατίστ, ο Γάλλος υπουργός Ανώτερης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Διαστήματος και πρώην επικεφαλής της CNES, της γαλλικής διαστημικής υπηρεσίας.

Το σχέδιο συγχώνευσης, με την ονομασία Bromo, είναι μια «εξαιρετική είδηση», εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ, χαιρετίζοντας «τη δημιουργία ενός ευρωπαίου πρωταθλητή των δορυφόρων» που θα επιτρέψει «να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή κυριαρχία μας».

Η έδρα της νέας οντότητας θα βρίσκεται στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι Airbus, Thales Alenia Space και Leonardo διαθέτουν ήδη σημαντικές εγκαταστάσεις μηχανολογίας, παραγωγής και έρευνας, ανακοίνωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Thales στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Οι Airbus, Leonardo και Thales θα κατέχουν αντιστοίχως 35%, 32,5% και 32,5% του κεφαλαίου. Η επιχείρηση θα λειτουργεί, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, υπό κοινό έλεγχο, με «ισορροπημένη διακυβέρνηση», σύμφωνα με τη Leonardo, η μετοχή της οποίας σημείωσε αύξηση 2,9% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου μετά την ανακοίνωση.

Συνδικάτα προειδοποίησαν πάντως κατά του «μονοπωλίου» που θα μπορούσε να δημιουργηθεί μ’ αυτή τη συγχώνευση και ότι η κατάργηση θέσεων εργασίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη στους διαστημικούς κλάδους της Airbus και της Thales, θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση των ικανοτήτων.

Για το συνδικάτο CGT του κλάδου της μεταλλουργίας, ο λόγος γι’ αυτή τη συγχώνευση είναι «να δημιουργηθεί ένα μονοπώλιο που θα μπορεί να επιβάλλει τις τιμές του και να εξασθενήσει η ισχύς» των διαστημικών υπηρεσιών της Γαλλίας CNES και της Ευρώπης ESA.

Σε ανακοίνωσή του προχθές, Τρίτη, το συνδικάτο επισήμανε ότι οι Airbus και Thales Alenia Space είχαν ήδη «ένα δελτίο παραγγελιών ρεκόρ που θα δυσκολεύονταν να φέρουν σε πέρας».