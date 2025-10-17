Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών στη Γάζα, λέγοντας πως έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, μόλις 13 από τα 36 νοσοκομεία της περιοχής λειτουργούν έστω και μερικώς, ενώ εξαπλώνονται ασθένειες όπως η μηνιγγίτιδα. Τα στοιχεία του ΠΟΥ δείχνουν ότι υπάρχουν μόλις οκτώ υγειονομικές δομές, όλες εν μέρει λειτουργικές, στην Πόλη της Γάζας -το κύριο αστικό κέντρο της περιοχής.

Άλλωστε, ήδη από τον περασμένο μήνα ο οργανισμός προειδοποιούσε πως τα νοσοκομεία της Γάζας είναι στο χείλος της κατάρρευσης, ενώ εδώ και καιρό ο ΠΟΥ αναφέρει πως στην περιοχή οι συνθήκες είναι τραγικές και πως είναι αναγκαία η είσοδος περισσότερης βοήθειας. Έκκληση για είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας απηύθηνε, μάλιστα, χθες ο ΟΗΕ.

Ο οργανισμός αναφέρει ότι τα νοσοκομεία που παραμένουν σε λειτουργία αντιμετωπίζουν οξύτατες ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό.

Μηνιγγίτιδα, διάρροια και αναπνευστικές λοιμώξεις σε έξαρση στη διαλυμένη Γάζα

«Είτε πρόκειται για μηνιγγίτιδα, διάρροια ή αναπνευστικές λοιμώξεις, μιλάμε για έναν τεράστιο όγκο δουλειάς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) από το Κάιρο η περιφερειακή διευθύντρια του ΟΗΕ για θέματα υγείας, Χάναν Μπαλκί.

Σε ξεχωριστή ενημέρωση, ο ΠΟΥ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη (WHOoPt) ανέφερε την Πέμπτη μέσω κοινωνικών δικτύων ότι έχει εντατικοποιήσει τις παραδόσεις ιατρικών προμηθειών σε υγειονομικές δομές από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα.

Ο WHOoPt έγραψε στην πλατφόρμα Χ:

«Αυτή την εβδομάδα, περισσότερες από 220 παλέτες με βασικά φάρμακα και ιατρικές προμήθειες στάλθηκαν από την αποθήκη μας στον νότο προς τους συνεργάτες που υποστηρίζουν νοσοκομεία σε όλη τη Γάζα».

Since the ceasefire in #Gaza, @WHO has been scaling up deliveries of medical supplies to health facilities.



This week, more than 220 pallets of essential medicines and medical supplies were dispatched from our southern warehouse for partners supporting hospitals across Gaza.… pic.twitter.com/A2HCIFeQJz — WHO in occupied Palestinian territory (@WHOoPt) October 16, 2025

H συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έχει αναπτερώσει τις ελπίδες ότι σωτήρια ανθρωπιστική βοήθεια και ιατρική περίθαλψη θα φτάσουν στους Παλαιστινίους στη Γάζα, μετά από δύο χρόνια πολέμου. Ωστόσο, η Μπαλκί προειδοποίησε ότι οι προκλήσεις είναι «αδιανόητες».

«Χρειαζόμαστε περισσότερα καύσιμα στη Γάζα, περισσότερη τροφή, περισσότερο ιατρικό εξοπλισμό, φάρμακα, νοσηλευτές, γιατρούς», δήλωσε.

Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα: 560 τόνοι τροφίμων μεταφέρονται στη Γάζα καθημερινά, αλλά χρειάζονται περισσότερα

Την ίδια ώρα, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) ανακοίνωσε σήμερα ότι μεταφέρει περίπου 560 τόνους τροφίμων ανά ημέρα κατά μέσο όρο στη Γάζα από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία, αλλά η ποσότητα αυτή συνεχίζει να είναι μικρότερη από αυτή που απαιτείται.

«Συνεχίζουμε να είμαστε κάτω από αυτό που χρειαζόμαστε, αλλά πλησιάζουμε… Η εκεχειρία έχει ανοίξει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας και το WFP κινείται πολύ γρήγορα για να αυξήσει την επισιτιστική βοήθεια», δήλωσε η Αμπίρ Ετέφα, εκπρόσωπος του WFP, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.