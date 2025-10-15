Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε παρέμβασή του στη βουλή, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Για πρώτη φορά, ίσως, τα τελευταία ταραγμένα χρόνια, μπορώ να συμμεριστώ ένα αίσθημα ανακούφισης και ελπίδας για το μέλλον: το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα μπορεί να αποτελέσει πραγματικά μια ιστορική αλλαγή για τη Μέση Ανατολή και, κατά συνέπεια, για τη Μεσόγειο», τόνισε ο Ταγιάνι. Πρόσθεσε, όμως, ότι «η επιτυχία του κρέμεται ακόμη από μια κλωστή» και ότι «πολλές μεταβλητές, όπως η παράδοση των δολοφονηθέντων ομήρων και η διάλυση της Χαμάς, δεν έχουν ακόμη καθοριστεί».

«Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει την ανάπτυξη στη Γάζα μιας ειρηνευτικής δύναμης σταθεροποίησης και η Ιταλία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι της αναλογεί βασιζόμενη στην αναγνωρισμένη και ευρεία εμπειρία την οποία απέκτησε, τα περασμένα χρόνια, σε τόσες περιοχές του πλανήτη», δήλωσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, «η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, όταν θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις που έθεσαν η Βουλή και η Γερουσία της Ρώμης, είναι τώρα πιο κοντά». «Σήμερα, επιτέλους, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια Γάζα η οποία μπορεί να απελευθερωθεί από τον εφιάλτη της Χαμάς και να ανατεθεί προσωρινά σε διεθνή έλεγχο, με την ενεργό συμμετοχή των αραβικών χωρών. Όλα αυτά, με την προοπτική να φτάσουμε σε ένα παλαιστινιακό κράτος, πραγματικό, δημοκρατικό, ειρηνικό, λαϊκό, το οποίο να ανατεθεί σε μια Εθνική Παλαιστινιακή Αρχή βαθιά ανανεωμένη, σε ό,τι αφορά τα στελέχη και τις μεθόδους της. Μια ειρηνική χώρα που να αναγνωριστεί και να αναγνωρίζει το Ισραήλ», είπε ο Αντόνιο Ταγιάνι.

Αναφερόμενος, τέλος, στο φαινόμενο του αντισημιτισμού, υπογράμμισε ότι «είναι μια τερατώδης προκατάληψη η οποία, δυστυχώς, ξαναεμφανίστηκε, αποδεικνύοντας ότι η μνήμη της τραγωδίας που συντελέστηκε πριν από 80 χρόνια δεν είναι πλέον αρκετή για να σταματήσει την ηχώ της πιο μισητής φυλετικής προκατάληψης» και δεσμεύτηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι η ιταλική κυβέρνηση θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμηση κάθε επεισοδίου και φαινομένου αντισημιτισμού.