Φωτογραφίες που δείχνουν τα δωμάτια όπου θα υποδεχθούν τους ομήρους στο Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση της χώρας.

Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει 20 ζωντανούς αιχμαλώτους αύριο το πρωί, οι οποίοι ζούσαν ως τώρα στα σκοτεινά τούνελ της οργάνωσης στη Γάζα, όπου κρατούνταν τις τελευταίες 734 ημέρες.

Σημειώνεται πως δεν είναι ξεκάθαρο το χρονοδιάγραμμα της απελευθέρωσης των ομήρων, καθώς νωρίτερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε πως μπορεί να ξεκινούσε σήμερα, όπως είχαν γράψει και διεθνή ΜΜΕ σε ρεπορτάζ, τονίζοντας πως, για να αρχίσει η διαδικασία από την Κυριακή, θα έπρεπε να ικανοποιηθούν ορισμένες απαιτήσεις της Χαμάς. Το Ισραήλ, ωστόσο, μέσω δήλωσης εκπροσώπου της κυβέρνησης, ξεκαθάρισε πως η απελευθέρωση αναμένεται για το πρωί της Δευτέρας.