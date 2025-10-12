Σε «θρίλερ» εξελίσσεται η απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, καθώς πληροφορίες αναφέρουν πως μπορεί να ξεκινήσει από σήμερα, ενώ το Ισραήλ αναφέρει πως θα απελευθερωθούν ταυτόχρονα οι 20 ζωντανοί όμηροι νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε νωρίτερα πως η απελευθέρωση αναμένεται να ξεκινήσει «από στιγμή σε στιγμή». Ωστόσο, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε λίγο αργότερα πως η απελευθέρωση θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Πώς θα γίνει η απελευθέρωση των ομήρων

«Αναμένουμε και οι 20 εν ζωή όμηροί μας να απελευθερωθούν ταυτόχρονα και να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό», είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος του Ισραήλ, Σος Μπεντροσιάν.

Θα μεταφερθούν με «έξι έως οκτώ» οχήματα, χωρίς «καμία αρρωστημένη επίδειξη από τη Χαμάς», όπως είπε.

Στη συνέχεια, οι όμηροι θα οδηγηθούν σε δυνάμεις που βρίσκονται σε περιοχές της Γάζας υπό ισραηλινό έλεγχο, προτού μεταφερθούν στο νότιο Ισραήλ.

Εκεί θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

«Το Ισραήλ είναι έτοιμο — αν κάποιος από τους εν ζωή ομήρους χρειάζεται άμεση ιατρική φροντίδα, θα μεταφερθεί αμέσως σε ιατρική εγκατάσταση», πρόσθεσε. ΟΙ Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν μόλις παραληφθούν όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν τη Δευτέρα.

Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν πως η Χαμάς έχει ενημερώσει το Ισραήλ ότι κρατά 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους και είναι έτοιμη να αρχίσει την απελευθέρωσή τους ακόμα και από σήμερα, Κυριακή, αν ικανοποιηθούν κάποιες απαιτήσεις της.

Το μήνυμα, το οποίο η μαχητική οργάνωση έστειλε μέσω Αράβων μεσολαβητών, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Χαμάς επιβεβαιώνει ότι έχει 20 ζωντανούς Ισραηλινούς αιχμαλώτους, όπως μετέδωσε η Wall Street Journal.

Παράλληλα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου μίλησε με τον Γκαλ Χιρς, τον συντονιστή της ισραηλινής κυβέρνησης για θέματα που αφορούν τους ομήρους, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο του.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι «έτοιμο και πρόθυμο να υποδεχτεί αμέσως όλους τους απαχθέντες».

Σημειώνεται πως δεν έχει οριστεί ακριβής ώρα για την απελευθέρωση όλων των υπόλοιπων Ισραηλινών ομήρων, αλλά η Χαμάς αναμένεται να τους απελευθερώσει μέχρι τις 12:00, τοπική ώρα, τη Δευτέρα.

Επιπλέον, ο Τζέι Ντι Βανς είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατεύματα στη Γάζα ή στο Ισραήλ.

Η Χαμάς πιέζει για αλλαγές της τελευταίας στιγμής στη λίστα Παλαιστινίων κρατουμένων

Στο μεταξύ, Παλαιστίνιος αξιωματούχος που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο BBC ότι ξεκίνησε ένας νέος γύρος συνομιλιών στις 10:30, με στόχο την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων που σχετίζονται με τη λίστα των κρατουμένων.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι η Χαμάς εξακολουθεί να πιέζει για την απελευθέρωση επτά κρατουμένων υψηλού προφίλ, ανάμεσά τους οι Μαρουάν Μπαργούτι και Άχμαντ Σααντάτ.

Σύμφωνα με πηγές, η συμφωνία ανταλλαγής προβλέπει την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων με τις υψηλότερες ποινές – και τα επτά αυτά ονόματα πληρούν αυτό το κριτήριο.

Ωστόσο, από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, το Ισραήλ έχει αρνηθεί να τους απελευθερώσει.

Πάντως, η Χαμάς συνεχίζει να πιέζει έντονα – και έχει ενημερώσει τους μεσολαβητές πως, αν το Ισραήλ συμφωνήσει να απελευθερώσει έστω δύο από αυτούς, η ίδια θα απελευθερώσει τους ομήρους σήμερα, νωρίτερα από την προγραμματισμένη απελευθέρωση της Δευτέρας.

Παραμένει ασαφές τι θα συμβεί αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Χαμάς.

Οι σημερινές συνομιλίες επικεντρώνονται επίσης στη συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα και τα πρακτικά ζητήματα της απελευθέρωσης και των 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων, καθώς και για την επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων που η Χαμάς μπορεί να εντοπίσει.