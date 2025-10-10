Μια από τις μεγαλύτερες θυγατρικές του γερμανικού κολοσσού Bosch, η BSH Hausgeräte, προχωρά στην κατάργηση 1.400 θέσεων εργασίας, ως συνέπεια της σοβαρής υποχώρησης στη ζήτηση για οικιακές συσκευές. Η ανακοίνωση του ομίλου έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη βεβαρημένο εργασιακό περιβάλλον, καθώς πρόσφατα η Bosch είχε γνωστοποιήσει περικοπές 13.000 θέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η BSH, με έδρα το Μόναχο, αποφάσισε να διακόψει την παραγωγή σε δύο βασικές μονάδες της:

Στο Νάουεν (Βρανδεμβούργο), όπου κατασκευάζονται πλυντήρια ρούχων

(Βρανδεμβούργο), όπου κατασκευάζονται πλυντήρια ρούχων Στο Μπρέτεν (Βάδη-Βυρτεμβέργη), όπου παράγονται κουζίνες και απορροφητήρες

Η απόφαση αυτή σχετίζεται άμεσα με τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται ο κλάδος των λευκών συσκευών, λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και της μείωσης των πωλήσεων σε βασικές αγορές της Ευρώπης.

Λόγω της συρρίκνωσης της αγοράς και του αυξανόμενου ανταγωνισμού χαμηλού κόστους, εξηγεί η εταιρία, η παραγωγή «υποαξιοποιείται σε μόνιμη βάση». «Δεν αναμένεται σημαντική ανάπτυξη της αγοράς στο άμεσο μέλλον, επομένως η παραγωγική ικανότητα πρέπει να μειωθεί», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Οι ηλεκτρικές κουζίνες, τα πλυντήρια ρούχων και οι απορροφητήρες θα παράγονται στο μέλλον από άλλα εργοστάσια του ομίλου στην Ευρώπη. Οι περικοπές θέσεων εργασίας θα επηρεάσουν περίπου 980 εργαζόμενους στο Μπρέτεν και 440 στο Νάουεν. Το πρώτο εργοστάσιο θα αναστείλει τη λειτουργία του μέχρι τα μέσα του 2027, ενώ το δεύτερο τον Μάρτιο του 2028.

Εκπρόσωπος της BSH διευκρίνισε πάντως ότι η κατάργηση των θέσεων εργασίας δεν σχετίζεται με την προγραμματισμένη περικοπή των 13.000 θέσεων, η οποία ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα και αφορά την μητρική εταιρία, κυρίως τον κλάδο των προμηθευτών της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η BSH απασχολεί περίπου 16.000 εργαζόμενους εντός Γερμανίας και 57.000 παγκοσμίως, ενώ ο ετήσιος τζίρος της ανέρχεται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ