«Η ελεύθερη πληροφόρηση αποτελεί στυλοβάτη του οικοδομήματος της κοινωνίας μας και, για τον λόγο αυτό, καλούμαστε να την υπερασπίσουμε και να την εγγυηθούμε» υπογράμμισε ο πάπας Λέων ο ΙΔ’, κατά την συνάντησή του με την ένωση Minds, η οποία αποτελείται από τα μεγαλύτερα πρακτορεία ειδήσεων του κόσμου.

«Οι δημοσιογράφοι των πρακτορείων ειδήσεων καλούνται να είναι «οι πρώτοι στο πεδίο εργασίας» και η προσφορά τους «είναι πολύτιμη και πρέπει να λειτουργήσει ως αντίδοτο στην εξάπλωση της “πληροφόρησης σκουπίδια”», πρόσθεσε ο ποντίφικας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, σύμφωνα με τον πάπα Πρέβοστ «χρειάζεται γνώση, θάρρος και ηθική υπόσταση».

«Με την υπομονετική και ακριβή εργασίας σας, μπορείτε να λειτουργήσετε ως ανάχωμα σε όσους, μέσω της αρχαίας τέχνης του ψεύδους, στοχεύουν στη δημιουργία αντιπαραθέσεων για να βασιλεύουν διαιρώντας. Ένα οχυρό πολιτισμού, έναντι της κινούμενης άμμου της μετα-αλήθειας και της σχετικότητας» υπογράμμισε ο ποντίφικας, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των ειδησεογραφικών πρακτορείων. Τα πρακτορεία ειδήσεων, σύμφωνα με τον ταγό της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας «καλούνται να δράσουν, εντός του σημερινού τοπίου της πληροφόρησης, σύμφωνα με αρχές-τις οποίες, δυστυχώς, δεν συμμερίζονται πάντα όλοι-που συνδυάζουν την οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης με την προστασία του δικαιώματος σε μια πλουραλιστική και σωστή, ακριβή ενημέρωση».

Ο Αμερικανός πάπας υπογράμμισε, παράλληλα, ότι «η πληροφόρηση είναι κοινό αγαθό, το οποίο πρέπει να προστατέψουμε όλοι» και ότι «αποτελεί παράδοξο το ότι, στην εποχή της ενημέρωσης, τόσο τα πρακτορεία ειδήσεων, όσο και οι χρήστες της ενημέρωσης, διέρχονται κρίση».

Σύμφωνα με τον πάπα Λέοντα, «κανείς, σήμερα, δεν θα έπρεπε να μπορεί να πει ” δεν το γνώριζα”». Ενθάρρυνε τους δημοσιογράφους να συνεχίσουν το έργο τους, με την ελπίδα «να δημιουργηθεί ένας ενάρετος κύκλος, ο οποίος κάνει καλό σε όλο το κοινωνικό σύνολο, σε όσους διαβάζουν και σε όσους παράγουν ενημέρωση».

Ο Αμερικανός πάπας θεωρεί ότι «η ενημέρωση πρέπει να απελευθερωθεί από την ρύπανση της γνώσης που την καταστρέφει, από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και από την παρακμή του λεγόμενου “click bait”». Σύμφωνα με το ΑΠΕ, με αναφορά στους αλγόριθμους, οι οποίοι παράγουν περιεχόμενα και στοιχεία, ο ποντίφικας διερωτήθηκε, τέλος, «ποιος κυβερνά την τεχνητή νοημοσύνη και με ποιους στόχους;» και υπογράμμισε με έμφαση: «πρέπει να προσέξουμε ώστε η τεχνολογία να μην αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Ώστε η πληροφόρηση και οι αλγόριθμοι που σήμερα την κυβερνούν, να μην βρίσκονται στα χέρια λίγων ανθρώπων».