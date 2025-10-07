Σε εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Χαμάς στην Αίγυπτο, ώστε να ξεκινήσει η πρώτη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να επέλθει το τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Αρχικά, θα πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και το Ισραήλ να σταματήσει να χτυπάει τη Γάζα, με πληροφορίες από διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν ότι ακόμη κι αυτή την ώρα διεξάγονται βομβαρδισμοί στην περιοχή.

Έπειτα, η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει εντός 48 ωρών τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους της 7ης Οκτωβρίου, αλλά και τις σορούς όσων έχασαν τη ζωή τους κατά την αιχμαλωσία, έγραψε το Sky News.

Στην Αίγυπτο που φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις συμμετέχει αντιπροσωπεία από τις ΗΠΑ, αλλά και το Κατάρ, με αξιωματούχο της δεύτερης να σημειώνει ότι δεν μπορεί να είναι «ούτε αισιόδοξος, ούτε απαισιόδοξος».

Ο Βρετανός στρατιωτικός αναλυτής Michael Clarke δήλωσε ότι «είμαστε όσο αισιόδοξοι θα μπορούσαμε να είμαστε», τονίζοντας ότι μια ειρηνευτική συμφωνία είναι «πολύ πιο κοντά», όμως πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένες λεπτομέρειες.

Αναβρασμός με τον Νετανιάχου

Σύμφωνα με το Sky News λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις προκλήθηκε πανικός στο Ισραήλ με αφορμή τη συνέντευξη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Μπεν Σαπίρο.

Μιλώντας την παραμονή της δεύτερης επετείου των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα τελειώσει «σύντομα» με τη βοήθεια του Ντόναλντ Τραμπ, προτού ισχυριστεί εσφαλμένα ότι 46 όμηροι παραμένουν εντός της Γάζας.

«Αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα, με την απελευθέρωση 40 από τους ομήρους μας, 46 στην πραγματικότητα, 20 από τους οποίους είναι ζωντανοί», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών ζήτησε εξηγήσεις για τη δήλωση του Νετανιάχου, ξεκαθαρίζοντας πως οι όμηροι είναι 48 και όχι 46. Άρα, είτε ο Νετανιάχου «δεν γνωρίζει τι λέει», είτε «κρύβει κάτι» από το κοινό.

«Σήμερα, πριν από δύο χρόνια, 251 άτομα απήχθησαν με τις πιτζάμες τους από τα κρεβάτια τους, από τις βάσεις τους και από ένα μουσικό φεστιβάλ και οδηγήθηκαν στην κόλαση της αιχμαλωσίας στη Γάζα.

»Τέσσερις επιπλέον απαχθέντες βρισκόταν στη Γάζα για πολλά χρόνια. Όλοι τους απήχθησαν κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Επομένως, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν 48 απαχθέντες στη Γάζα.

Είναι καιρός να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα τερματίσει τον μακρύτερο πόλεμο στην ιστορία μας και θα επιστρέψει και τους 48 απαχθέντες για αποκατάσταση και ταφή… Είναι 48. Όχι 40, όχι 46».