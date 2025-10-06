Ένας εξαντλημένος ιαγουάρος εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου κοντά στη γέφυρα του ποταμού Νέγκρο, στην πόλη Μανάους της Βραζιλίας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Το άγριο ζώο προσπαθούσε να διασχίσει τον ποταμό με κατεύθυνση προς την περιοχή Πόντα Νέγκρα, όμως φαινόταν τραυματισμένο και κολυμπούσε με δυσκολία, γεγονός που ανησύχησε κατοίκους και περαστικούς.

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Αστυνόμευσης της Στρατιωτικής Αστυνομίας του Αμαζονίου, με τη συνδρομή και άλλων υπηρεσιών. Οι αρχές κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επιχείρηση με επιτυχία, εξασφαλίζοντας τόσο την ασφάλεια του άγριου ζώου όσο και των πολιτών της περιοχής.

Μετά τη διάσωση, ο ιαγουάρος μεταφέρθηκε για κτηνιατρική αξιολόγηση και ήδη δέχεται ειδική φροντίδα από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες.