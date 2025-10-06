Μια ριζική μεταρρύθμιση του ποινικού δικαίου, με την ονομασία «νόμος της Ιρίνα», υπέγραψε ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, αυξάνοντας την πιθανότητα ο δολοφόνος της Ιρίνα Ζαρούτσκα, να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου – ακόμα και με εκτελεστικό απόσπασμα.

Η δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής πρόσφυγα, Ιρίνα Ζαρούτσκα, η οποία μαχαιρώθηκε άγρια μέσα σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα από άστεγο, ο οποίος φέρεται να είχε ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα, συγκλόνισε την αμερικανική κοινή γνώμη και πυροδότησε τη συζήτηση για τις ελλείψεις στην ποινική δικαιοσύνη και τη διαχείριση ψυχικά ασθενών δραστών.

Το νομοσχέδιο 307 της Βουλής -γνωστό πλέον και ως «Νόμος της Ιρίνα»- εγκρίθηκε με ισχυρή πλειοψηφία και από τις δύο νομοθετικές αίθουσες της πολιτείας, όπου οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πλειοψηφία. Την Παρασκευή το υπέγραψε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης, Τζος Στάιν, σύμφωνα με τη New York Post.

Η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τροπολογία που θα μπορούσε να επιτρέψει την επαναφορά της εκτέλεσης με εκτελεστικό απόσπασμα στη Βόρεια Καρολίνα. Προς το παρόν, η θανατηφόρα ένεση είναι η μόνη επίσημα επιτρεπόμενη μέθοδος εκτέλεσης στην πολιτεία. Η νέα διάταξη, σύμφωνα με αναφορές, θα παρακάμψει επίσης νομικές προσφυγές που έχουν αναστείλει εκτελέσεις στην πολιτεία από το 2006 (WTVD).

Επιπλέον, ο νόμος ορίζει ότι οι εφέσεις στην ποινή του θανάτου θα πρέπει να εκδικάζονται εντός δύο ετών από την υποβολή τους. Η πολιτεία αυτή τη στιγμή έχει 122 κρατούμενους στην πτέρυγα των θανατοποινιτών (WCNC).

Ακόμη, οι ριζικές αλλαγές θα περιορίζουν την προδικαστική αποφυλάκιση για ορισμένους κατηγορούμενους που έχουν καταδικαστεί για άγρια εγκλήματα και θα μειώνουν την αρμοδιότητα των δικαστών στην έκδοση εγγυήσεων, ενώ θα εισαγάγουν ευρύτερη χρήση αξιολογήσεων ψυχικής υγείας. Αυτές οι αξιολογήσεις ενδέχεται να γίνουν υποχρεωτικές, εάν ένας κατηγορούμενος που έχει διαπράξει βίαιο αδίκημα είχε υποβληθεί σε ακούσια νοσηλεία τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών για τη Θανατική Ποινή.

Ο υπεύθυνος για τη δολοφονία της Ζαρούτσκα, ΝτεΚάρλος Μπράουν Τζούνιορ, είχε συλληφθεί ξανά στο παρελθόν και είχε τεθεί πρόσφατα ελεύθερος με εγγύηση χωρίς μετρητά πριν από το θανατηφόρο μαχαίρωμα της άτυχης Ουκρανής, τον Αυγούστο. Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο Μπράουν αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει πλέον ομοσπονδιακές και πολιτειακές κατηγορίες και ενδέχεται να τιμωρηθεί με θάνατο εφόσον κριθεί ένοχος.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση κατά την ανακοίνωση του νομοσχεδίου, ο κυβερνήτης Στάιν τόνισε: «Το νομοσχέδιο 307 της Βουλής, ή “Νόμος της Ιρίνα”, προτρέπει τη δικαιοσύνη να εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή τα άτομα που ενδέχεται να παρουσιάζουν ασυνήθιστο κίνδυνο βίας πριν αποφασίσει για την αποφυλάκισή τους. Αυτό είναι θετικό και γι’ αυτό το υπέγραψα ως νόμο».

Παρά τις επιφυλάξεις του για την τροπολογία που προβλέπει εκτέλεση με πυροβολισμό, ο Στάιν υποστήριξε ότι «δεν θα υπάρξουν εκτελεστικά αποσπάσματα στη Βόρεια Καρολίνα κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως κυβερνήτης». Η θητεία του λήγει τον Ιανουάριο του 2029.

Οι Ρεπουμπλικανοί υπερασπίστηκαν ωστόσο τη δυνατότητα εκτέλεσης με εκτελεστικό απόσπασμα. Όπως δήλωσε ο Τζον Χινάντ, πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών της κομητείας New Hanover, στο WECT: «Η θανατική ποινή με εκτελεστικό απόσπασμα δεν είναι μια νέα έννοια. Υπήρξαν πολλές αμφισβητήσεις σχετικά με τη θανατική ποινή με ιατρικά μέσα έναντι της θανατικής ποινής με θάλαμο αερίων. Η επιστήμη αλλάζει συνεχώς, αλλά ένα πράγμα που δεν έχει αλλάξει στην επιστήμη είναι αυτό που συμβαίνει με το εκτελεστικό απόσπασμα. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τα αποτελέσματα και τις ποινές πραγματικά. Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι θα μπορεί να έρθει αυτό ως συνέπεια. Αν και είναι μια παλιά πρακτική, θεωρείται αξιόπιστη ως αποτρεπτικός παράγοντας».

Η νέα νομοθεσία έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για τις επιπτώσεις της στη δικαστική διαδικασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαχείριση της ψυχικής υγείας κατηγορουμένων. Οι νομικές και ηθικές επιπτώσεις της επαναφοράς της εκτέλεσης με εκτελεστικό απόσπασμα αναμένονται να τεθούν υπό στενή εξέταση, καθώς η εφαρμογή του νόμου προχωρήσει.