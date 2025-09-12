Ο συντετριμμένος σύντροφος της Ιρίνα Ζαρούτσκα μοιράστηκε τη βαθιά του θλίψη και ξέσπασε εναντίον της «ανεπαρκούς» δικαστού που άφησε ελεύθερο τον δολοφόνο της, λίγο καιρό προτού εκείνη μαχαιρωθεί θανάσιμα σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα. Ο Στανισλάβ «Στας» Νικουλίτσια, 21 ετών, δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία με τη Ζαρούτσκα να φοράει μαγιό, συνοδευόμενη από μια ραγισμένη καρδιά. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε την πρώτη του δημόσια δήλωση μετά τη δολοφονία της αγαπημένης του. Στα stories του ίδιου κοινωνικού δικτύου, αναδημοσίευσε βίντεο στο οποίο κατηγορούσαν τη δικαστή Τερέζα Στόουκς, η οποία είχε αφήσει ελεύθερο τον φερόμενο δράστη Ντεκάρλος Μπράουν με εγγύηση χωρίς μετρητά, επτά μήνες πριν από τη φρικτή επίθεση με μαχαίρι στο τρένο της Σάρλοτ στις 22 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη nytimes, η Στόουκς είχε αφήσει ελεύθερο τον Μπράουν, έναν κατ’ επανάληψη εγκληματία με περισσότερες από δώδεκα προηγούμενες συλλήψεις, τον Ιανουάριο με μια «έγγραφη υπόσχεση» ότι θα εμφανιστεί σε μελλοντική δικάσιμο. Ο Νικουλίτσια, που ζούσε τον τελευταίο χρόνο με την Ιρίνα στη Σάρλοτ και αναφέρθηκε ως «σύντροφος ζωής» της στο κείμενο της κηδείας της, άλλαξε επίσης το βιογραφικό του στο Instagram προσθέτοντας ένα μανιτάρι, αγαπημένο σύμβολο της Ιρίνα και μια σπασμένη καρδιά, δείχνοντας έτσι το πένθος του για την απώλειά της.

Η οικογένεια της Ζαρούτσκα αποκάλυψε ότι ανησύχησαν όταν εκείνη δεν έφτασε στην ώρα της στο σπίτι, ενώ η τοποθεσία του κινητού της «τους ειδοποίησε ότι βρισκόταν ακόμη στον σταθμό», σύμφωνα με δήλωση που κοινοποιήθηκε στο WSOC. «Εκείνο το βράδυ έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της ότι θα είναι σύντομα σπίτι», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας. «Όταν έφτασαν στον σταθμό, συντετριμμένοι έμαθαν ότι η Ιρίνα είχε πεθάνει», είπαν.

Η Ζαρούτσκα είχε φύγει από την Ουκρανία τον Αύγουστο του 2022 μαζί με τη μητέρα της και τα δύο μικρότερα αδέλφια της, αναζητώντας ασφάλεια και μια νέα αρχή. Μέσα σε τρία χρόνια είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια νέα ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αγγίζοντας τις ζωές όλων όσων τη γνώρισαν, σύμφωνα με την οικογένειά της. Περισσότερα από 100 άτομα από έναν οίκο ευγηρίας, όπου είχε εργαστεί στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα στην Αμερική, παρευρέθηκαν για να της αποτίσουν φόρο τιμής, με λεωφορεία που μετέφεραν τους τροφίμους στην τελετή, όπως δήλωσε ένας θείος της στο περιοδικό PEOPLE. «Αυτό που μας ώθησε να τους βγάλουμε από την Ουκρανία ήταν μια φωτογραφία που τους έδειχνε να είναι σε ένα καταφύγιο βομβαρδισμών κοντά στο διαμέρισμά τους στο Κίεβο», είπε χαρακτηριστικά ο θείος, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος.

Η Ιρίνα είχε νιώσει τόσο οικεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε η οικογένειά της αποφάσισε να ζητήσει να ταφεί εκεί, παρά το γεγονός ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε προσφερθεί να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς της σορού της στην Ουκρανία. «Δεν ήθελαν να έρθουν σε αυτή τη χώρα και να γίνουν βάρος. Ήθελαν να έρθουν για να δημιουργήσουν μια νέα ζωή», πρόσθεσε ο θείος της.

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ανακοίνωση, η οικογένεια τόνισε ότι είναι «συντετριμμένη πέρα από κάθε λέξη. Η Ιρίνα ήρθε εδώ για να βρει ειρήνη και ασφάλεια, και αντί γι’ αυτό της έκλεψαν τη ζωή με τον πιο φρικτό τρόπο. Καμία οικογένεια δεν θα έπρεπε να περάσει κάτι τέτοιο». Παράλληλα, απηύθυναν έκκληση προς τους αξιωματούχους της πόλης και το Charlotte Area Transit System να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας. «Αυτό θα μπορούσε να είχε συμβεί σε οποιονδήποτε ταξίδευε με το τρένο εκείνο το βράδυ. Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο», κατέληγε η ανακοίνωση.