Σοκάρει ο τρόπος που ο δολοφόνος της Ιρίνα Ζαρούτσκα περιφέρεται μέσα στο τρένο και μονολογεί «το “έφαγα” το λευκό κορίτσι», την ώρα που στάζουν στο πάτωμα τα αίματα της άτυχης Ουκρανής μετανάστριας στις ΗΠΑ.

Ο Ντεκάρλος Μπράουν είχε συλληφθεί τουλάχιστον 14 φορές στο παρελθόν, ενώ ήταν γνωστό ότι έπασχε από σχιζοφρένεια. Παρ’ όλα αυτά, μόλις τον Ιανουάριο είχε αφεθεί ελεύθερος με χαλαρούς περιοριστικούς όρους μετά από απόφαση δικαστικού λειτουργού.

Στη συνέχεια συνελήφθη από δύο αστυνομικούς.

«Αν το σύστημα λειτουργούσε σωστά, η Ιρίνα ίσως να ήταν ακόμη ζωντανή», τόνισε ο αδελφός του δράστη, Τζερεμάια, μιλώντας σε αμερικανικά ΜΜΕ. Αν και αναγνώρισε ότι ο αδελφός του χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια, υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξουν και συνέπειες: «Δεν μπορεί να ξανασυμβεί. Υπάρχουν θύματα και υπάρχουν ευθύνες».

«Πρόκειται για μια συστημική αποτυχία που μπορεί να κοστίσει ξανά ζωές»

Η οικογένεια της Ζαρούτσκα καταγγέλλει ότι η τραγωδία αυτή είναι ενδεικτική μιας ευρύτερης κρίσης δημόσιας ασφάλειας, που οφείλεται τόσο στην ανεπάρκεια της Δικαιοσύνης όσο και στην έλλειψη μέριμνας για άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα που παραμένουν επικίνδυνα. «Δεν πρόκειται μόνο για τη δική μας απώλεια. Πρόκειται για μια συστημική αποτυχία που μπορεί να κοστίσει ξανά ζωές», αναφέρουν στη δήλωσή τους.