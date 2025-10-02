Η Ουκρανή πρόσφυγας, Ιρίνα Ζαρούτσκα, που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο στη Βόρεια Καρολίνα στα τέλη Αυγούστου, ήταν ήδη αναίσθητη όταν οι περαστικοί και αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν για βοήθεια, σύμφωνα με τα δραματικά τηλεφωνήματα που εξασφάλισε η εφημερίδα New York Post.

«Ένας άντρας απλά μαχαίρωσε αυτή τη γυναίκα χωρίς λόγο», ακούγεται να λέει ένας πανικόβλητος άνδρας κατά τη διάρκεια μιας τρίλεπτης κλήσης, αφού ο Ντεκάρλος Μπράουν φέρεται να μαχαίρωσε το 23χρονο θύμα με έναν σουγιά.

«Παρακαλώ βιαστείτε, αιμορραγεί. Αιμορραγεί πολύ», φωνάζει στη συνέχεια ο άνδρας που δυσκολευόταν να απαντήσει στις ερωτήσεις του τηλεφωνητή εν μέσω του χάους που επικρατούσε στη γραμμή Lynx Blue Line στο Σάρλοτ στις 22 Αυγούστου.

Ο αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τον ύποπτο ως έναν μαύρο άνδρα που είχε ήδη κατέβει από το τρένο.

Ένας άλλος καλών ανέφερε ότι η Ζαρούτσκα -η οποία ήρθε στις ΗΠΑ το 2022 αναζητώντας μια ασφαλέστερη ζωή μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία- «δεν ανταποκρινόταν» την ώρα που οι περαστικοί προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία ασκώντας πίεση στα τραύματά της.

«Αυτή η κυρία μόλις μαχαιρώθηκε. Υπάρχει μια κυρία στο έδαφος με πολύ αίμα…», ακούγεται να λέει μια γυναίκα στον χειριστή των επειγόντων περιστατικών.

«Οι άνθρωποι πανικοβάλλονται. Υπάρχει πολύ αίμα. Νομίζω ότι έχει πεθάνει».

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που το τρομοκρατημένο θύμα καλύπτει το πρόσωπό του με τα χέρια και κοιτά με φόβο τον δράστη, έχοντας ήδη δεχτεί τρία χτυπήματα με μαχαίρι, μεταξύ των οποίων και ένα στον λαιμό.

Η άτυχη κοπέλα σωριάστηκε στο πάτωμα λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, την ώρα που ο δράστης φαίνεται σε κάμερες ασφαλείας να κατεβαίνει πεζός από το βαγόνι του τρένου, κρατώντας ακόμα το μαχαίρι και αφήνοντας πίσω του κηλίδες αίματος.

Ο Μπράουν, ο οποίος είχε στο παρελθόν 13 καταδίκες και είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, συνελήφθη, σύμφωνα με τη New York Post, λίγο μετά το περιστατικό.