Ένα καλό «χαστούκι» έφαγε ένας άνδρας που έγινε εκατομμυριούχος πριν από τρεις μήνες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οκταήμερη παραμονή του στο νοσοκομείο ήταν αυτό που τελικά χρειαζόταν για να δώσει προτεραιότητα στην υγεία του, αφού κυριολεκτικά έκανε «πάρτι» επί τρεις μήνες.

Ο 39χρονος Άνταμ Λόπεζ από τη Βρετανία είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να φουσκώνει από τις 12,40 λίρες σε 1.000.012,40 λίρες, αφού αγόρασε ένα κερδοφόρο ξυστό από ένα μαγαζάκι τον Ιούλιο.

Ωστόσο, στις 10 Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αμφοτερόπλευρη πνευμονική εμβολή. «Ήξερα ότι αυτό που έκανα θα τελείωνε κάποια στιγμή και σχεδόν τελείωσε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Ήταν ένα τεράστιο, τεράστιο ξύπνημα», είπε.

Από τη στιγμή που κέρδισε τα χρήματα τον Ιούλιο, είπε ότι ζούσε την «απόλυτη περιπέτεια», με τον ίδιο να «διασκεδάζει τους τελευταίους τρεις μήνες». «Μου επέτρεψε να ζήσω μια ζωή που δεν είχα ζήσει ποτέ, αλλά νομίζω ότι το έκανα με λάθος τρόπο… ήταν ευχάριστο μέχρι που η υγεία μου έγινε πρόβλημα», είπε στο βρετανικό BBC.

«Έγινε εμφανές πριν από περίπου τρεις εβδομάδες… με έναν θρόμβο αίματος στο πόδι μου που πήγε στους πνεύμονές μου».

Ο Λόπεζ νοσηλεύτηκε για 8,5 ημέρες και περιέγραψε το σοκ ως «κλοτσιά στον πισινό».

«Δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Κάλεσα το ασθενοφόρο, με μετέφεραν από το σπίτι μου και το μεγαλύτερο γεγονός που άλλαξε τη ζωή μου ήταν το ότι βρισκόμουν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου και άκουγα τις σειρήνες», είπε.

Ο Λόπεζ είπε ακόμα σχετικά με το προσωπικό του νοσοκομείου στο οποίο νοσηλεύτηκε ότι ένιωθε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από αγγέλους.

«Σε κάνει να βλέπεις και τις δύο πλευρές της ζωής, γιατί δεν έχει σημασία αν έχεις ένα εκατομμύριο, 100 εκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο, ένα τρισεκατομμύριο – όταν είσαι στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου, τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία».

Ο 39χρονος είπε ότι ήταν «πολύ δύσκολη περίοδος» για τον ίδιο και την οικογένειά του, ειδικά για τη μητέρα του.

Λίγο μετά τη νίκη του στο ξυστό, παραιτήθηκε από τη δουλειά του ως οδηγός ανυψωτικού οχήματος.

«Παραιτήθηκα από τη δουλειά μου και δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Έχασα το κέντρο της ζωής μου και της καθημερινότητάς μου… ήταν μια πλήρης αποσύνδεση από τη ζωή που ζούσα».

Οι επόμενοι έξι έως εννέα μήνες της ανάρρωσής του θα επικεντρωθούν στην υγεία του και δηλώνει ότι, μέχρι το τέλος αυτής, ελπίζει να «επιστρέψει στην πλήρη εκδοχή του εαυτού μου».