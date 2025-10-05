Τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν σε μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στο Μοντγκόμερι το βράδυ του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις Αρχές της Αλαμπάμα.

«Μεταξύ των νεκρών ήταν και μια γυναίκα, ενώ τουλάχιστον δύο από τους τραυματίες ήταν παιδιά, ένα εκ των οποίων υπέστη σοβαρά τραύματα που απειλούν τη ζωή του», όπως δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μοντγκόμερι (MPD) Τζέιμς Γκράμποις, στην εφημερίδα Montgomery Advertiser.

Η επίθεση συνέβη στην πολυσύχναστη τουριστική περιοχή του κέντρου της πόλης, αμέσως μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ του πανεπιστημίου Tuskegee και του Morehouse College. «Η ανταλλαγή πυροβολισμών ξεκίνησε όταν ξέσπασε καβγάς μεταξύ των δύο αντίπαλων ομάδων γύρω στις 23:30 (τοπική ώρα) στο κέντρο του Μοντγκόμερι», είπε ο Γκράμποις, όπως μεταδίδει η New York Post.

Ο διαπληκτισμός εξελίχθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών, με τους δράστες να πυροβολούν ανεξέλεγκτα μέσα στο πλήθος, χτυπώντας περαστικούς.

«Πρόκειται για δύο ομάδες που πυροβολούσαν η μία την άλλη μέσα στο πλήθος», είπε, όπως μεταδίδει το AL.com, προσθέτοντας ότι οι δράστες «δεν έδειξαν καμία ευαισθησία για τους ανθρώπους γύρω τους όταν το έκαναν».

2 killed, 14 injured in Montgomery, Ala. mass shooting after football game https://t.co/fTU9CRntCX pic.twitter.com/DgzD4tlCI6 — New York Post (@nypost) October 5, 2025

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Δώδεκα από τα 14 θύματα παραμένουν στο νοσοκομείο.

«Συνολικά, τρία θύματα παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση και εννέα υπέστησαν τραυματισμούς που όμως δεν απειλούν τη ζωή τους», δήλωσε η υπολοχαγός της αστυνομίας του Μοντγκόμερι, Τίνα ΜακΓκρίφ, στην εφημερίδα Montgomery Advertiser.

«Η αστυνομία περιπολούσε σε κοντινή απόσταση όταν ξέσπασαν οι πυροβολισμοί», δήλωσε ο δήμαρχος του Μοντγκόμερι, Στίβεν Ριντ, στο WSFA.

«Προσευχόμαστε για τα θύματα αυτής της φρικαλεότητας. Προσευχόμαστε για τις οικογένειές τους, τους φίλους τους. Προσευχόμαστε για την πόλη μας. Χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν στην πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο».

«Καλούμε όποιον έχει πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό αυτό να επικοινωνήσει μαζί μας. Ακόμη και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να είναι κρίσιμη για να βοηθήσει τους ερευνητές να εντοπίσουν τους δράστες», δήλωσε ο υπολοχαγός McGriff.

Η πόλη του Μοντγκόμερι κατατάσσεται μεταξύ των περιοχών με τα υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας στις ΗΠΑ, ενώ οι τοπικές Αρχές ενισχύουν τις προσπάθειες καταπολέμησης της βίας. Παρά τις πρόσφατες πρωτοβουλίες για μείωση της εγκληματικότητας, ο δήμαρχος αρνείται την ανάγκη επέμβασης της Εθνικής Φρουράς.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αυξήσει την παρουσία τους στην περιοχή, με σκοπό την αποτροπή νέων επεισοδίων και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών.