Πάνω 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Σούμι της Ουκρανίας όταν επιβατική αμαξοστοιχία επλήγη από ρωσικά drones.

Βίντεο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο δείχνει την στιγμή που το drone πέφτει πάνω στο τρένο το οποίο τυλίγεται στις φλόγες αφήνοντας στην ατμόσφαιρα πυκνούς μαύρους καπνούς.

Two Russian Geran-2 drones struck Shostka railway station in Ukraine's Sumy region. Zelensky claims Russia targeted a civilian train, but photos and video he published show freight cars.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει τα βαγόνια του τρένου που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ενώ το ίδιο έχει συμβεί και στο εξωτερικό του τρένου που βρίσκεται ακόμα πάνω στις γραμμές πριν τα συνεργεία το απαμακρύνουν.

This is what the inside of the train attacked by the Russians looks like



It's worth recalling that the terrorists waited until the rescue operation began at the station — and then struck a second time.



Ukrainian media report a critical situation in Shostka: after several…

Ζελένσκι: «Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην ήξεραν ότι στοχοθετούσαν αμάχους, αυτό είναι τρομοκρατία»

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν επιβατικό τρένο και σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 30 ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας «βάρβαρη» την ενέργεια αυτή.

«Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 30 τραυματίες», μεταξύ των οποίων επιβάτες και σιδηροδρομικοί, πρόσθεσε ο Ζελένσκι μέσω του X, σε μήνυμα που συνοδευόταν από βίντεο στο οποίο εικονιζόταν ένα κατεστραμμένο και καμένο βαγόνι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

«Οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην ήξεραν ότι στοχοθετούσαν αμάχους», πρόσθεσε. «Αυτό είναι τρομοκρατία που ο κόσμος δεν έχει δικαίωμα να αγνοήσει».

A savage Russian drone strike on the railway station in Shostka, Sumy region. All emergency services are already on the scene and have begun helping people. All information about the injured is being established. So far, we know of at least 30 victims. Preliminary reports…

Σύμφωνα με τον περιφεριακό κυβερνήτη Όλεχ Χριχόροφ, από την επίθεση επλήγη αμαξοστοιχία που κατευθυνόταν από τη Σόστκα, στην περιφέρεια του Σούμι, προς το Κίεβο.

Ο κυβερνήτης ανήρτησε φωτογραφία από ένα καμένο βαγόνι και δήλωσε ότι διασώστες και ιατρικό προσωπικό εργάζονται στον τόπο της επίθεσης.

#Russian strike hits passenger train in #Ukraine, injuring dozens: #Reuters https://t.co/VGNLwlCn27

A Russian drone strike hit a passenger train at a station in Ukraine's northern #Sumy region, injuring dozens of people, officials said.#RussiaUkraineWar



Το σημείο της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα.

Άλλο κύμα νυκτερινών πληγμάτων από το ρωσικό στρατό προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, στη βόρεια Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι έπληξε ένα σημαντικό διυλιστήριο περελαίου στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία.