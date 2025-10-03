Οι ακτιβιστές και ακτιβίστριες του στόλου Global Sumud, που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές, έχουν μεταφερθεί στις φυλακές Κετζιότ – γνωστές για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης.

Το συγκεκριμένο σωφρονιστικό ίδρυμα βρίσκεται στην έρημο Νεγκέβ, στο νότιο Ισραήλ, και έχει αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής διεθνούς κριτικής. Οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν τις πρακτικές που ακολουθούνται εκεί, οι οποίες περιλαμβάνουν σκληρή μεταχείριση, βασανιστήρια και παραβίαση βασικών δικαιωμάτων.

Η B’Tselem, ισραηλινή ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσίευσε παλαιότερα έκθεση με τίτλο «Καλώς ήρθατε στην κόλαση», τεκμηριώνοντας μαρτυρίες κρατουμένων που περιγράφουν περιστατικά βίας, στέρησης τροφής και νερού, ταπεινωτικών ελέγχων και σεξουαλικής κακοποίησης. Σε πολλές περιπτώσεις, αναφέρεται ότι οι Παλαιστίνιοι κρατούνται χωρίς επίσημες κατηγορίες ή δίκες, γεγονός που έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Ένας πρώην κρατούμενος αφηγήθηκε πώς οι φρουροί τούς ξυλοκοπούσαν στα γεννητικά όργανα κατά τη διάρκεια «σωματικών ελέγχων», ενώ άλλος περιέγραψε ατμόσφαιρα τρόμου, με συστηματικό εκφοβισμό και πράξεις εξευτελισμού από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2025, οι ισραηλινές φυλακές κρατούν περισσότερους από 11.000 Παλαιστίνιους, με τουλάχιστον 3.500 να βρίσκονται υπό «διοικητική κράτηση», δηλαδή χωρίς δίκη ή κατηγορητήριο – πρακτική που έχει χαρακτηριστεί αυθαίρετη και καταχρηστική από διεθνείς οργανισμούς.

Η οργάνωση Adalah, που παρέχει νομική στήριξη στους ακτιβιστές, έχει εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλειά τους. Οι συνήγοροι τους αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν τους έχει δοθεί δυνατότητα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, ούτε με τις οικογένειές τους.

Ο διεθνής νομικός Όμερ Σατς υποστήριξε ότι η επιλογή της Κετζιότ – μιας φυλακής υψίστης ασφαλείας, που δεν συνδέεται με υποθέσεις μετανάστευσης – πιθανότατα έγινε για λόγους «διαχείρισης όγκου», καθώς οι αρχές ίσως θεώρησαν δύσκολη την κράτηση εκατοντάδων ανθρώπων σε άλλες δομές.

Σημειώνεται ότι η ισραηλινή πολιτική συχνά αντιμετωπίζει ακόμα και ακτιβιστές που έχουν προηγούμενη συμμετοχή σε αποστολές αλληλεγγύης με τον ίδιο τρόπο όπως τους υπόλοιπους, με προσωρινή κράτηση και απέλαση. Ωστόσο, η επιλογή των φυλακών Κετζιότ δημιουργεί επιπλέον ανησυχίες για το πώς αντιμετωπίζονται φέτος.