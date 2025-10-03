Μια γυναίκα από το Τέξας των ΗΠΑ καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για την απόπειρα πνιγμού ενός τρίχρονου κοριτσιού παλαιστινιακής καταγωγής τον Μάιο του 2024 – μια επίθεση με ρατσιστικό κίνητρο, όπως είχε υπογραμμίσει τότε η αστυνομία.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται το τηλεοπτικό δίκτυο CBS και η εφημερίδα Fort Worth Star-Telegram, ο δικαστής Άντι Πόρτερ καταδίκασε την 43χρονη Ελίζαμπεθ Γουλφ, η οποία ομολόγησε την ενοχή της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην πόλη Γιούλις του Τέξας. Η Γουλφ διαπληκτίστηκε με μητέρα που βρισκόταν στην πισίνα μαζί με τα δύο παιδιά της, ένα τρίχρονο κοριτσάκι και ένα εξάχρονο αγοράκι. Αφού ρώτησε να μάθει την καταγωγή της οικογένειας, η Γουλφ προσπάθησε να πνίξει το κοριτσάκι στην πισίνα και να αρπάξει το αγοράκι, σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας.

Η μητέρα έβγαλε την τρίχρονη κόρη της από το νερό και επί τόπου έσπευσαν διασώστες που προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά.

Η Ελίζαμπεθ Γουλφ συνελήφθη αργότερα από αστυνομικούς και σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε δηλώσει συγκλονισμένος από τη συγκεκριμένη επίθεση.

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν πως παρατηρείται αύξηση επιθέσεων σε βάρος μουσουλμάνων, Αράβων και Εβραίων στις ΗΠΑ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον οποίο πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πρόσφατα περιστατικά που έχουν εγείρει ανησυχία για αντιμουσουλμανικό μένος στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν το μαχαίρωμα 6χρονου αγοριού παλαιστινιακής καταγωγής στο Ιλινόι, το μαχαίρωμα άνδρα – επίσης παλαιστινιακής καταγωγής – στο Τέξας, και την επίθεση όχλου σε φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές στην Καλιφόρνια.

Υπήρξε επίσης η επίθεση ενόπλου εναντίον δύο Ισραηλινών στη Φλόριντα – ο δράστης θεώρησε πως επρόκειτο για Παλαιστίνιους –, καθώς και μια επίθεση Εβραίων σε φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές, φωνάζοντας «Θάνατος στους Άραβες».

Περιστατικά που έχουν εγείρει ανησυχία για αντισημιτισμό περιλαμβάνουν τον θανατηφόρο πυροβολισμό δύο υπαλλήλων της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον, μια επίθεση στο Κολοράντο με απολογισμό έναν νεκρό, και την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του κυβερνήτη της Πενσιλβάνιας, Τζος Σαπίρο.