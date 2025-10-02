Έρευνα του BBC αποκάλυψε εκτεταμένα φαινόμενα σεξισμού και ρατσισμού, όπως και αδικαιολόγητη χρήση βίας, από αστυνομικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Δημοσιογράφος του BBC εργάστηκε για επτά μήνες μυστικά ως πολιτικός υπάλληλος σε χώρο κράτησης και κατέγραψε σοκαριστικά περιστατικά εντός του Σώματος.

Στα πλάνα που προβλήθηκαν φαίνονται αστυνομικοί να μιλούν υποτιμητικά για γυναίκες, να εκφράζουν βίαιες και ρατσιστικές απόψεις για μετανάστες και μουσουλμάνους, αλλά και να αστειεύονται με περιστατικά βιασμού. Χαρακτηριστικά, ορισμένοι πρότειναν να «πυροβολούνται» μετανάστες χωρίς χαρτιά, ενώ άλλοι γελούσαν περιγράφοντας υπερβολική χρήση βίας σε κρατουμένους.

Ανάμεσα στους αστυνομικούς που εκτέθηκαν από την έρευνα ξεχωρίζει λοχίας που υποβάθμισε καταγγελία εγκύου για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία, λέγοντας απλώς «έτσι λέει αυτή», ενώ αστυφύλακας περιέγραψε με χιούμορ περιστατικό όπου συνάδελφός του πάτησε με δύναμη το πόδι υπόπτου, και άλλος μίλησε ανοιχτά υπέρ της εκτέλεσης μεταναστών.

Το ρεπορτάζ δείχνει επίσης μια κουλτούρα συγκάλυψης. Αστυνομικοί προειδοποιούν συναδέλφους να μη σχολιάζουν μπροστά σε κάμερες ή μικρόφωνα τη χρήση βίας, ενώ σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις παραδέχονται ότι φορούν «μάσκα» όταν γνωρίζουν νέους συναδέλφους, μέχρι να δουν αν μπορούν να τους εμπιστευτούν.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Mark Rowley, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «αποκρουστική και απαράδεκτη» και ανακοίνωσε την άμεση απομάκρυνση δέκα αστυνομικών, με στόχο να τεθούν εκτός υπηρεσίας το συντομότερο. Δήλωσε μάλιστα ότι η ομάδα κράτησης στο Charing Cross «διαλύεται» πλήρως, ενώ από το 2022 περισσότεροι από 1.400 αστυνομικοί και υπάλληλοι έχουν αποπεμφθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά – η μεγαλύτερη εκκαθάριση στην ιστορία του Σώματος.

Ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, αν και δεν είχε δει την έρευνα όταν ρωτήθηκε, μίλησε για «σοκαριστικές» καταγγελίες και τόνισε ότι ο Rowley οφείλει να είναι «σκληρός και αποφασιστικός» στην αντίδρασή του.

Ωστόσο, ειδικοί και πρώην αξιωματούχοι της αστυνομίας υποστηρίζουν ότι η κουλτούρα σεξισμού, ρατσισμού και υπερβολικής βίας είναι βαθιά ριζωμένη και η ηγεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ποτέ δεν αναγνώρισε το πραγματικό της μέγεθος, ενώ μιλούν για «εξαιρετικά τοξικό περιβάλλον» που εκθέτει πολίτες και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στο Σώμα.

Αφού η Sarah Everard απήχθη, βιάστηκε και δολοφονήθηκε από έναν εν ενεργεία αστυνομικό το 2021, μια έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία ήταν θεσμικά ρατσιστική, ομοφοβική και μισογυνιστική.

Ο Mark Rowley αποδέχτηκε τις συστάσεις της έρευνας, αλλά τότε δεν δέχτηκε ότι τα προβλήματα ήταν «θεσμικά».

Το 2022, η αστυνομία τέθηκε υπό ειδικά μέτρα από την επιθεώρηση της αστυνομίας, μια μορφή ενισχυμένου ελέγχου που έληξε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. Την εποχή εκείνη, ο Rowley δήλωσε ότι η αστυνομία σημείωνε «τεράστια πρόοδο».