Συνολικά 59 άτομα εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένα κάτω από τα συντρίμμια του οικοτροφείου που κατέρρευσε τη Δευτέρα στην Ινδονησία, ενώ τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των σωστικών συνεργείων.

Όπως είπε ο Αμπντούλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (BNPB), «59 άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια», αλλά ενδέχεται ορισμένοι επιζήσαντες να μην έχουν ενημερώσει πως είναι σώοι.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 91 αγνοούμενους, «πιθανόν» εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια, στο ανατολικό τμήμα της νήσου Ιάβας.

Δεκάδες γονείς έχουν συγκεντρωθεί κοντά στο γκρεμισμένο σχολείο περιμένοντας κάποιο νέο για τα παιδιά τους, απευθύνοντας έκκληση για επιτάχυνση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ωστόσο τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν κακοτεχνίες, σύμφωνα με ειδικούς.

