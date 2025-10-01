Τουλάχιστον 91 άνθρωποι είναι πιθανόν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου που κατέρρευσε προχθές, Δευτέρα, στην Ινδονησία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών, Αμπντούλ Μουχάρι.\n\n\n\n«Με βάση τα στοιχεία από την προσέλευση των μαθητών εκτιμούμε ότι 91 άνθρωποι ενδέχεται να είναι θαμμένοι κάτω από οικοδομικά υλικά», ανέφερε ο Μουχάρι σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης.\n\n\n\nΠροηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 38 αγνοούμενους και τρεις νεκρούς.\n\n\n\nΤο σχολείο Αλ Κοζίνι στην πόλη Σιντοάρτζο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 780 χιλιομέτρων ανατολικά της Τζακάρτα, κατέρρευσε την ώρα που οι μαθητές έκαναν τη μεσημεριανή προσευχή σε τζαμί που στεγαζόταν σε χαμηλό όροφο του κτιρίου, ενώ οι υψηλότεροι όροφοι βρίσκονταν υπό κατασκευή.\n\n\n\nΕνενήντα εννέα μαθητές και εργαζόμενοι στο σχολείο επέζησαν.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nΤη Δευτέρα, ένας από τους επιστάτες του οικοτροφείου ανέφερε ότι το κτίριο κατέρρευσε, ενώ οι εργάτες έριχναν σκυρόδεμα για την ανέγερση ενός επιπλέον ορόφου.\n\n\n\nΕρωτηθέντες σήμερα από δημοσιογράφο του AFP στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Σιντοάρτζο σχετικά με τον αριθμό των επιζώντων, οι υπεύθυνοι των σωστικών συνεργείων αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν τον απολογισμό, λέγοντας ότι εξακολουθούν να συλλέγουν τα πιο πρόσφατα στοιχεία.\n\n\n\nΟ Έμι Φρίζερ, ο υπεύθυνος επιχειρήσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης, δήλωσε ότι οι διασώστες επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας στους επιζώντες που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.\n\n\n\nΟι ομάδες διάσωσης, εξήγησε, έχουν εντοπίσει «15 σημεία επέμβασης, οκτώ εκ των οποίων είναι μαύρα και επτά κόκκινα».\n\n\n\nΤο κωδικό χρώμα μαύρο αναφέρεται στην έλλειψη ανταπόκρισης ή σημαδιών ζωής και το κόκκινο υποδηλώνει ανταπόκριση.\n\n\n\n«Μπορούμε να παραδώσουμε βοήθεια μόνο μέσω μιας κύριας διάβασης» στα ερείπια, πρόσθεσε ο Έμι.\n\n\n\n«Η κύρια κατασκευή (του σχολείου) κατέρρευσε ολοσχερώς χωρίς αντίσταση. Προτεραιότητά μας είναι να διασώσουμε τα θύματα που εξακολουθούν να αντέχουν», κατέληξε ο ίδιος.\n\n\n\nΤο ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρει πως σήμερα, δύο ημέρες μετά την κατάρρευση του σχολείου το απόγευμα της Δευτέρας, δεκάδες γονείς συγκεντρώθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, περιμένοντας νέα για τα αγνοούμενα παιδιά τους, μπροστά σε έναν πίνακα ανακοινώσεων με τη λίστα των ονομάτων των διασωθέντων.