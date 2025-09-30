Τα συνεργεία διάσωσης στην Ινδονησία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό 38 ανθρώπων, που φέρονται να έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια ενός ισλαμικού σχολείου στην επαρχία της Ανατολικής Ιάβας, καθώς δεκάδες συμμετείχαν σε μία απογευματινή προσευχή, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 102 άλλοι απομακρύνθηκαν από το χθεσινό περιστατικό της κατάρρευσης του σχολείου Αλ Κοζίνι στην πόλη Σιντοάριο, όταν ένα ασταθές κτίριο κατέρρευσε στη διάρκεια επισκευών, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών.

«Το ξαφνικό περιστατικό συνέβη όταν συντρίμμια του κτιρίου έπεσαν πάνω σε δεκάδες μαθητές και εργαζόμενους», δήλωσε ο Αμπντούλ Μουχαρί, εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.