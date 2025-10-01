Πέντε άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια του ισλαμικού οικοτροφείου που κατέρρευσε τη Δευτέρα στην Ινδονησία, την ώρα που οι απελπισμένοι γονείς ζητούν να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για να εντοπιστούν τα δεκάδες παιδιά που παραμένουν εγκλωβισμένα.

«Σήμερα καταφέραμε να ανασύρουμε επτά θύματα, τα πέντε είναι εν ζωή, δύο βρέθηκαν νεκρά» ανακοίνωσε ο Γιούντι Μπραμάντιο, ο επιχειρησιακός διευθυντής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης. «Οι πέντε επιζώντες ήταν σε θέση να επικοινωνούν», πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην πόλη Σιντοάρτζο.

Με βάση αυτόν τον νέο απολογισμό, οι νεκροί από την κατάρρευση ανέρχονται σε πέντε. Η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανέφερε χθες ότι πιθανότατα 91 άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι στα συντρίμμια. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 38 αγνοούμενους.

Δεκάδες γονείς είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο γκρεμισμένο σχολείο, περιμένοντας κάποιο νέο για τα παιδιά τους. Μεταξύ αυτών, ο 45χρονος Άμπντουλ Χάναν, αναζητά τον 14χρονο γιο του. «Ο φίλος μου, που ο γιος του σπουδάζει επίσης εδώ, μου μίλησε για την κατάρρευση. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας είναι ακόμη ζωντανά», είπε. «Η επιχείρηση διάσωσης πρέπει να επιταχυνθεί (…) Είναι κρίσιμο να ανασύρουμε τους επιζώντες, δίνουμε αγώνα με τον χρόνο», πρόσθεσε, ξεσπώντας σε κλάματα.

Η Ντέβι Σουλιστιάνα, 33 ετών, έφτασε στην περιοχή από τη Σουραμπάγια. Επικοινώνησε για τελευταία φορά με τον 14χρονο γιο της την Κυριακή επειδή, όπως σε πολλά ισλαμικά οικοτροφεία, η πρόσβαση των μαθητών στα κινητά τηλέφωνα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. «Γιατί κάνουν τόσο χρόνο για να τον βρουν, γιατί είναι τόσο αργή η έρευνα;» διερωτήθηκε.