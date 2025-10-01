Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία εργάζεται επίσης προκειμένου να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την παρατήρηση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ετοιμάζονται για πόλεμο προκειμένου να διασφαλίσουν την ειρήνη.

«Κι εμείς προτιμούμε να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας με κάθε δυνατό τρόπο, εξακολουθώντας να υποστηρίζουμε πλήρως την ειρήνη, παραμένοντας ανοικτοί για επίλυση όλων των προβλημάτων περιλαμβανομένης της ουκρανικής κρίσης, μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων και πολιτικών επαφών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ερωτηθείς σχετικά με μια συνέντευξη στο Axios στην οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως το Κίεβο είναι έτοιμο να πει ότι θα επιδιώξει να ανακτήσει εδάφη του μόνο με διπλωματικά μέσα στο μέλλον, ο Πεσκόφ είπε ότι υπάρχει μια παύση στη διαπραγματευτική διαδικασία.

Είπε πως το Κίεβο, που κατηγορεί τη Μόσχα ότι διατυπώνει παράλογες απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση, μοιάζει να μην βιάζεται να επαναλάβει τις συνομιλίες.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας δήλωσε επίσης ότι είναι βλακώδες να κατηγορεί η Ουκρανία τη Ρωσία ότι βομβαρδίζει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία, αφού η Μόσχα ελέγχει τις εγκαταστάσεις του σταθμού.

Ο τεράστιος σοβιετικής κατασκευής σταθμός ψύχεται από γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης για ένατη ημέρα μετά τη βλάβη που υπέστη εξωτερική γραμμή τροφοδοσίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η Ρωσία κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια του σταθμού, ο οποίος είπε έχει τεθεί επανειλημμένα υπό πυρά ουκρανικών δυνάμεων. Το Κίεβο κατηγορεί με τη σειρά του τις ρωσικές δυνάμεις ότι βομβαρδίζουν τον σταθμό.

Η Ρωσία έχει θέσει υπό τον έλεγχό της τον σταθμό, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, από τις πρώτες μέρες της στρατιωτικής εκστρατείας της στην Ουκρανία. Ο σταθμός παραμένει κοντά στις γραμμές του πυρός ανάμεσα σε ρωσικές και ουκρανικές δυνάμεις.

Το Κρεμλίνο προειδοποίησε επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ρωσία θα διώξει οποιοδήποτε άτομο ή χώρα κλέψει τα χρήματά της και είπε πως η κλοπή ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα πλήξει τις ευρωπαϊκές καταθέσεις και επενδύσεις.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ είπε επίσης πως η Μόσχα δεν έχει πληροφορίες σχετικά με ένα πλοίο το οποίο η Γαλλία υποπτεύεται ότι ανήκει στον ούτω καλούμενο “σκιώδη στόλο” που εμπλέκεται στο εμπόριο ρωσικού πετρελαίου, όμως είπε πως πολλές χώρες προβαίνουν σε “προκλητικές ενέργειες” όπως τις αποκάλεσε.

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό δήλωσε χθες, Τρίτη, πως οι αρχές ερευνούν ενδεχόμενη παράβαση από το δεξαμενόπλοιο Boracay.

Ερωτηθείς για το θέμα αυτό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε πως ο ρωσικός στρατός χρειάστηκε μερικές φορές να ενεργήσει προκειμένου να αποκαταστήσει την τάξη όταν ξένες χώρες προέβησαν σε προκλητικές ενέργειες, όπως τις χαρακτήρισε.