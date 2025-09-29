Πιέσεις συνεχίζει να δέχεται από την αριστερά, την ακροδεξιά, αλλά ακόμα και από τους δικούς του κεντρώους συμμάχους ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, να εφαρμόσει υψηλότερη φορολόγηση στους πλούσιους, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας περιορισμού του μεγαλύτερου ελλείμματος στην ευρωζώνη.

Ο πέμπτος πρωθυπουργός της χώρας σε λιγότερο από δύο χρόνια επέκρινε την Παρασκευή τις εκκλήσεις για έναν ευρύ φόρο πλούτου, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης που πήρε το όνομά της από τον οικονομολόγο Γκάμπριελ Ζουκμάν.

Ωστόσο, άφησε «ανοιχτή την πόρτα» σε μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους πλουσιότερους, λέγοντας ότι είναι αδύνατο να μην ακούσει κανείς τις απαιτήσεις του λαού της Γαλλίας για «φορολογική δικαιοσύνη».

Το Bloomberg αναφέρει πως η έντονη συζήτηση συνεχίζεται στη χώρα σχετικά με το εάν οι πλούσιοι θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο στην πλήρωση των κρατικών ταμείων.

Διαδηλωτές – κάποιοι κρατώντας πλακάτ με συνθήματα «Πάρτε από τους Πλούσιους» – έχουν κάνει πορείες στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις, ενώ η αστυνομία συνέλαβε άτομα που σχεδίαζαν να αποκλείσουν την έδρα της ναυτιλιακής εταιρείας CMA CGM SA, η οποία ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο Ροντόλφ Σααντέ και την οικογένειά του.

Ο προϋπολογισμός του 2026 πρέπει να κατατεθεί τον Οκτώβριο. Τα τρέχοντα κοινοβουλευτικά μαθηματικά σημαίνουν, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι για να εγκριθεί ένα οικονομικό κείμενο, ο Λεκορνί θα χρειαστεί είτε τους Σοσιαλιστές βουλευτές είτε το Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν να απέχουν από την ψηφοφορία σε περίπτωση μιας ακόμα πρότασης μομφής. Οι δύο πλευρές, που έχουν αντιταχθεί στις προτεινόμενες περικοπές δαπανών της προηγούμενης κυβέρνησης, έχουν καταστήσει τη «φορολογική δικαιοσύνη» μια κραυγή συσπείρωσης και απειλούν να απομακρύνουν τον Λεκορνί εάν δεν κάνει παραχωρήσεις.

Το Bloomberg εξηγεί πως το γεγονός αυτό καθιστά την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους μια πιθανή «σανίδα σωτηρίας» από ένα πολιτικό και δημοσιονομικό τέλμα, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα μεγάλο πλήγμα για τη φιλοεπιχειρηματική κληρονομιά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Λεκορνί δήλωσε στην εφημερίδα Le Parisien ότι θα πρότεινε ορισμένοι φόροι να αυξηθούν και άλλοι να μειωθούν αλλά εναπόκειται στο κοινοβούλιο να αποφασίσει τι θα μπει στον προϋπολογισμό και προειδοποίησε κατά ορισμένων από τις πιο δραστικές ιδέες «φορολόγησης των πλουσίων».

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο υποστηρίζει τον ευρύ φόρο Ζουκμάν ύψους 2% σε περιουσίες άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του μετά τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στην εφημερίδα ότι θα συναντηθεί με τον Λεκορνί κατόπιν αιτήματός του αυτή την εβδομάδα, αλλά χωρίς αλλαγές, οι νομοθέτες του θα ψηφίσουν την ανατροπή του με πρόταση μομφής.

Η Λεπέν δήλωσε στα τηλεοπτικά κανάλια ειδήσεων το Σάββατο ότι το κόμμα της, Εθνικός Συναγερμός, θα περιμένει τον πρωθυπουργό να απευθυνθεί στο κοινοβούλιο πριν αποφασίσει και ότι δεν έχει εμπιστοσύνη σε έναν από τους «υπολοχαγούς» του Μακρόν.

Το Bloomberg αναφέρει πως αν ο Λεκορνί αναγκαστεί να παραιτηθεί, ο Μακρόν θα μπορούσε να διορίσει έναν αντικαταστάτη, αλλά αυτό το άτομο θα αντιμετωπίσει τις ίδιες πιέσεις.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να το παρακάμψει αυτό όταν συνδυάζεται με το επίπεδο της δημόσιας υποστήριξης. Έτσι, κάποια μορφή φόρου περιουσίας θα επιστρέψει», δήλωσε η Famke Krumbmüller, πολιτική αναλύτρια και συνεργάτης στην EY Geostrategy.