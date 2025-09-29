Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε μέσω του Χ πως η νίκη του φιλοευρωπαϊκού στρατοπέδου στις βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας «στέλνει ένα μήνυμα ισχυρό και ξεκάθαρο».

«Ο λαός της Μολδαβίας εκφράστηκε και το μήνυμά του είναι ισχυρό και ξεκάθαρο. Επέλεξαν τη δημοκρατία, τη μεταρρύθμιση και ένα ευρωπαϊκό μέλλον, απέναντι στην πίεση και την ανάμειξη της Ρωσίας», έγραψε ο Αντόνιο Κόστα.

«Καμία απόπειρα για διασπορά φόβου ή διχόνοιας δεν μπόρεσε να σπάσει την αποφασιστικότητά σας», δήλωσε επίσης μέσω του Χ από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στους Μολδαβούς πολίτες. «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή και θα βρισκόμαστε στο πλευρό σας σε κάθε στάδιο του δρόμου».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού στρατοπέδου στις εκλογές «παρά τις απόπειρες ανάμειξης και τις πιέσεις».

«Παρά τις απόπειρες ανάμειξης και τις πιέσεις, η επιλογή των Μολδαβών πολιτών εκφράστηκε με δύναμη», έγραψε στο Χ. «Η Γαλλία βρίσκεται στο πλευρό της Μολδαβίας στο ευρωπαϊκό της πρόγραμμα και στο όραμα για ελευθερία και κυριαρχία».

«Τίποτε δεν σταματά τον λαό που επιλέγει τη δημοκρατία και την ελευθερία. Ούτε και οι απελπισμένες απόπειρες ξένης ανάμειξης», έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ χαιρέτισε το θάρρος του μολδαβικού λαού για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού.

«Όχι μόνο σώσατε τη δημοκρατία και διατηρήσατε την ευρωπαϊκή πορεία, αλλά σταθήκατε επίσης εμπόδιο στις προσπάθειες της Ρωσίας να πάρει τον έλεγχο της περιοχής», έγραψε στο Χ ο Πολωνός πρωθυπουργός τονίζοντας ότι είναι «ένα καλό μάθημα για όλους εμάς».

Η Μολδαβία είναι επισήμως υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα, αλλά οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι οποίες διεξάγονται παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας, είναι μπλοκαρισμένες από το βέτο της Ουγγαρίας. Η Βουδαπέστη είναι αντίθετη με την υποψηφιότητα του Κιέβου, με το πρόσχημα ότι η εμπόλεμη Ουκρανία δεν είναι έτοιμη να ενταχθεί στην ΕΕ.

Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS της προέδρου της Μολδαβίας Μάια Σαντού νίκησε στις χθεσινές εκλογές εξασφαλίζοντας το 50% των ψήφων. Η εκλογική διαδικασία σημαδεύτηκε από κατηγορίες για κατάφωρη ρωσική ανάμειξη μέσω εξαγοράς ψήφων, εκφοβισμού και παραπληροφόρησης.