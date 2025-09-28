Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν απέρριψε σήμερα διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό ζήτημα που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν «νέα προβλήματα», μετά την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Πάντα δηλώνουμε την προθυμία μας να συμμετάσχουμε σε έναν λογικό, δίκαιο και ισότιμο διάλογο που θα βασίζεται σε σαφή κριτήρια, αλλά δεν θα δεχτούμε ποτέ διαπραγματεύσεις που θα μας προκαλούσαν νέα προβλήματα και δυσκολίες», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Η Τεχεράνη καταδίκασε νωρίτερα σήμερα την επαναφορά των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών σε βάρος της, δέκα χρόνια μετά την άρση τους, εν μέσω διαφωνιών με τις χώρες της Δύσης για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρει πως οι βαριές κυρώσεις, που περιλαμβάνουν από εμπάργκο όπλων έως οικονομικά μέτρα, τέθηκαν και πάλι σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας ύστερα από την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί τόνισαν στη συνέχεια ότι αυτό δεν σηματοδοτεί το τέλος της διπλωματίας.

Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δηλητηριάζει εδώ και καιρό τις σχέσεις του Ιράν με τις χώρες της Δύσης, οι οποίες, μαζί με το Ισραήλ, τον ορκισμένο εχθρό του, υποψιάζονται ότι η Τεχεράνη θέλει να κατασκευάσει ατομική βόμβα. Το Ιράν αρνείται σθεναρά ότι επιδιώκει κάτι τέτοιο και επιμένει στο δικαίωμά του στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.