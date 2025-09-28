Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετείχε σε τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, την οποία συγκάλεσε ο κ. Γκουτέρες.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα για όσα ανέφερε κατά την εισαγωγική του παρέμβαση και πιο συγκεκριμένα για το γεγονός ότι ανέφερε πως γνώριζε λόγω των επερχόμενων εξελίξεων στις κατεχόμενες περιοχές, ότι η σημερινή συνάντηση δεν μπορούσε να είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά αποφάσισε να καλέσει τη σημερινή συνάντηση γιατί ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και στη διεθνή κοινότητα αλλά και στον κυπριακό λαό για την απόλυτη δέσμευσή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ανέφερε πολύ χαρακτηριστικά και προς εμένα και προς τον κ. Τατάρ ότι ‘δεν πρόκειται να σταματήσω την προσπάθεια΄. Στόχος μας είναι, ο ίδιος ο ΓΓ ανέφερε σήμερα, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Εκείνο που συμφωνήθηκε σήμερα είναι, αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ θα επισκεφθεί την Κύπρο, θα επισκεφθεί τις εγγυήτριες δυνάμεις, θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για τη Διευρυμένη Διάσκεψη η οποία θα πραγματοποιηθεί, όπως ο Γενικός Γραμματέας μάς ανέφερε, πριν από το τέλος του χρόνου, με στόχο, επαναλαμβάνω, την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά».

«Επιθετικός τόνος»

Ερωτηθείς πώς προσέγγισε ο κ. Τατάρ τη συνάντηση, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρους του κ. Τατάρ, αλλά ήταν σε έναν τόνο επιθετικό, με αρκετές κατηγορίες και καταγγελίες, με ή χωρίς εισαγωγικά, για ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η απάντηση μου ήταν ότι δεν είμαι εδώ για να εμπλακώ στο οποιοδήποτε παιχνίδι επίρριψης ευθυνών, δεν είμαι εδώ για να κατηγορήσω κανένα. Είμαι εδώ για να εκφράσω την απόλυτη πολιτική μου βούληση για επανέναρξη των συνομιλιών. Επανέλαβα ότι για εμάς, και για το σύνολο του κυπριακού λαού, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, δεν υπάρχει εναλλακτική από τη λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Και ανέφερα, επίσης, ότι, όταν ο ΓΓ του ΟΗΕ, εν μέσω δύο πολέμων, αναλαμβάνει αυτήν την πρωτοβουλία είναι ένδειξη και της ξεκάθαρης πρόθεσης των Ηνωμένων Εθνών.

Μάλιστα σε μια περίοδο που και τα Ηνωμένα Έθνη και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών αμφισβητείται από κάποιους, έχουμε διπλή υποχρέωση εμείς μέσα από αυτήν την προσπάθεια, μέσα από μια προσπάθεια που είναι στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ – θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την αναφορά του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά- να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο».

Δεν συζητήθηκαν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Σε ερώτηση αν συζητήθηκαν Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης κατά τη διάρκεια της τριμερούς, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απάντησε ότι «σήμερα δεν συζητήθηκαν ΜΟΕ. Το βασικό μήνυμα ήταν η ανάγκη να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και αυτός είναι ο βασικός στόχος της αποστολής της κας Ολγκίν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας στις κατεχόμενες περιοχές, με στόχο στη διευρυμένη συνάντηση που θα γίνει – αν όλα εξελιχθούν όπως πρέπει, πριν από το τέλος του χρόνου – την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών».

Κληθείς να απαντήσει πώς θα προχωρήσουμε σε επανέναρξη διαπραγματεύσεων εάν επανεκλεγεί ο κ. Τατάρ, δεδομένων των θέσεων του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέφερε «ας μην προτρέχουμε, αναμένουμε να δούμε τα δεδομένα πώς θα δημιουργηθούν και αναλόγως των εξελίξεων θα πράξουμε».

ΟΗΕ: «Ορισμένες πρωτοβουλίες παραμένουν σε εκκρεμότητα»

Σε ανακοίνωση του ΟΗΕ μετά την τριμερή συνάντηση αναφέρεται ότι «ο Γενικός Γραμματέας χαιρέτισε την εφαρμογή αρκετών σημαντικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία είχαν συμφωνηθεί κατά τις δύο άτυπες συναντήσεις για το Κυπριακό που φιλοξένησε τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, σημειώνοντας ωστόσο ότι ορισμένες πρωτοβουλίες παραμένουν σε εκκρεμότητα».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αποφάσισε «να στείλει την Προσωπική του Απεσταλμένη για την Κύπρο για διαβουλεύσεις, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για μια νέα άτυπη συνάντηση, σε ευρύτερη σύνθεση, το συντομότερο δυνατό».

Υπογραμμίζεται επίσης «η σταθερή και αταλάντευτη δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για ειρηνική επίλυση του Κυπριακού προς όφελος όλων των Κυπρίων».

