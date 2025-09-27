Ο κυκλώνας Ουμπέρτο ενισχύθηκε στην Κατηγορία 5 – στο ανώτατο επίπεδο της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον – και προβλέπεται πως θα ισχυροποιηθεί τις επόμενες ώρες, προειδοποίησε το εθνικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων/τυφώνων (National Hurricane Center / NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κυκλώνας βρίσκεται περίπου 563 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Υπήνεμων Νήσων, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 257 χλμ/ώρα.

Ο κυκλώνας Ουμπέρτο αναμένεται να συνεχίσει την πορεία του με αμείωτη ένταση τις επόμενες ημέρες, προβλέπει το NHC, συμπληρώνοντας πως τα κύματα που δημιουργεί θα επηρεάσουν τμήματα των Υπήνεμων Νήσων, των Παρθένων Νήσων, του Πουέρτο Ρίκο και των Βερμούδων.

πηγή: ΑΠΕ