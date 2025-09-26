Δύο τροπικοί κυκλώνες κινούνται αυτήν την περίοδο στον Ατλαντικό με πιθανότητα να βρεθούν σε τροχιά σύγκρουσης. Αν συμβεί το απίθανο και συγκρουστούν, υπάρχει το ενδεχόμενο να συγχωνευθούν σε μια τεράστια καταιγίδα-«τέρας» που θα μπορούσε να προκαλέσει χάος στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, όπως αναφέρει η nypost.

Η τροπική καταιγίδα Ουμπέρτο σχηματίστηκε την Τετάρτη στον Βόρειο Ατλαντικό και αναμένεται να εξελιχθεί σε μεγάλο κυκλώνα το Σαββατοκύριακο, ενώ ένα ακόμα σύστημα στην Καραϊβική μπορεί να εξελιχθεί στην τροπική καταιγίδα Ιμέλντα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Fox Weather, Γκρεγκ Ντάιμοντ.

Αν οι δύο καταιγίδες πλησιάσουν πολύ, θα μπορούσαν να προκαλέσουν την ακραία καιρική ανωμαλία Fujiwhara.

Τι είναι το φαινόμενο Fujiwhara

Το φαινόμενο πήρε το όνομά του από τον Ιάπωνα μετεωρολόγο, Σακουχέι Φουτζιγουάρα, το 1921. Εμφανίζεται όταν δύο κυκλώνες πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 900 μιλίων και αρχίζουν να περιστρέφονται γύρω από ένα κοινό κέντρο, σαν να «χορεύουν».

«Το φαινόμενο Fujiwhara είναι όταν καταιγίδες που βρίσκονται κοντά αλληλεπιδρούν και περιστρέφονται η μία γύρω από την άλλη», εξήγησε ο Ντάιμοντ στη New York Post.

Ανάλογα με το μέγεθος και τη δύναμή τους, μπορεί να συγκρουστούν και να δημιουργήσουν μία υπερ-καταιγίδα. Σε άλλες περιπτώσεις, απλώς περιστρέφονται και μετά απομακρύνονται, όπως οι τυφώνες Χίλαρι και Έρβιν το 2017. Μερικές φορές, ο ισχυρότερος απορροφά τον ασθενέστερο, όπως συνέβη με τον τυφώνα Χιναμνόρ το 2022.

Το φαινόμενο είναι σπάνιο στον Ατλαντικό αλλά συχνότερο στον Δυτικό Ειρηνικό, όπου αναπτύσσονται περισσότερα τροπικά συστήματα. Συνήθως συμβαίνει μακριά από την ξηρά.

Η πορεία της Ουμπέρτο

Η Ουμπέρτο κινείται στη Θάλασσα των Σαργασσών με ανέμους 80 χιλιομέτρων την ώρα και κατεύθυνση βορειοδυτική με ταχύτητα 12 χιλιομέτρων. Αναμένεται να εξελιχθεί σε κυκλώνα μέχρι το βράδυ της Παρασκευής και σε τυφώνα κατηγορίας 3 στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Δεν απειλεί άμεσα τις ΗΠΑ, αλλά οι κάτοικοι στις Βερμούδες καλούνται να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Στις ΗΠΑ, οι επιπτώσεις πιθανόν να περιοριστούν σε τοπικές βροχοπτώσεις στις Καρολίνες.

Η πορεία της Ιμέλντα

Η Ιμέλντα, γνωστή τώρα ως Invest 94L, είναι μια ομάδα καταιγίδων που ήδη πλήττει το Πουέρτο Ρίκο, τις Παρθένες Νήσους και την Ισπανιόλα. Θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τροπική καταιγίδα ή κυκλώνα τις επόμενες ημέρες, με κίνδυνο για τις ακτές της Γεωργίας και της Καρολίνας από την Κυριακή.

We still have lots to figure out with Invest #94L (future #Imelda). If a track into the Carolinas occurs, which model guidance has been gravitating to, one concern I have is the chaotic steering pattern which could lead to a slowing, stalling, or looping storm. This would greatly… pic.twitter.com/tfB6y9jc2r — Collin Gross (@CollinGrossWx) September 26, 2025

Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα να εξασθενήσει από τα βουνά της Δομινικανής Δημοκρατίας, να καθυστερήσει τη διαμόρφωσή της και να σταθεί πάνω από τις Μπαχάμες ή τη Νότια Φλόριντα πριν κινηθεί προς τις Βερμούδες.

Ο Ντάιμοντ εκτιμά πως δεν θα υπάρξει σύγκρουση. «Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι το σύστημα χαμηλής πίεσης και το μέτωπο που φέρνει βροχές από τον Κόλπο του Μεξικού έως τη Νέα Αγγλία θα τραβήξει την Ιμέλντα προς τα βόρεια», ανέφερε. Έτσι, οι δύο καταιγίδες θα παραμείνουν σε αρκετή απόσταση ώστε να μην προκαλέσουν το φαινόμενο Fujiwhara.