«Επιτέλους μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σκοτεινό κεφάλαιο. Έχει πεθάνει, τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA το επιβεβαιώνουν και αυτό θα κλείσει την υπόθεσή μας». Αυτό δήλωσε το απόγευμα της Πέμπτης 25/9 ο σερίφης της κομητείας Chelan, Μάικ Μόρισον, σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενος στην υπόθεση του 32χρονου Τράβις Ντέκερ, ο οποίος καταζητείτο από τις 2 Ιουνίου, όταν ένας αστυνομικός βρήκε το φορτηγό του και τα πτώματα των τριών κοριτσιών του – της 9χρονης Πέιτιν Ντέκερ, της 8χρονης Έβελιν Ντέκερ και της 5χρονης Ολίβια Ντέκερ – σε ένα κάμπινγκ.

Τα ανθρώπινα υπολείμματα που βρέθηκαν σε μια απομακρυσμένη δασώδη περιοχή της πολιτείας της Ουάσινγκτον έχουν επιβεβαιωθεί ως αυτά ενός πρώην στρατιώτη που είναι ύποπτος για την απαγωγή και δολοφονία των τριών κοριτσιών του, σύμφωνα με τις Αρχές. Τα κορίτσια βρέθηκαν με πλαστικές σακούλες στα κεφάλια τους και τους καρπούς τους δεμένους. Η νεκροψία έδειξε ότι είχαν πεθάνει από ασφυξία.

Τα ανθρώπινα υπολείμματα ανακαλύφθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε μια απότομη, απομακρυσμένη, δασώδη πλαγιά του βουνού Γκρίντστοουν, λιγότερο από 1,6 χιλιόμετρα από το κάμπινγκ, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τσέλαν.

Ο σερίφης Μόρισον δήλωσε ότι οι εξετάσεις DNA σε ρούχα που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, καθώς και στα λείψανα, ταίριαζαν με αυτά του Ντέκερ. Το γραφείο του ιατροδικαστή προσπαθεί να προσδιορίσει την αιτία και την ώρα του θανάτου του, σύμφωνα με το Sky News.

Η ταυτοποίηση των λειψάνων ως Ντέκερ έδωσε τέλος σε μια τρίμηνη αναζήτηση από τους αστυνομικούς, οι οποίοι ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη των κοριτσιών, είπε ο σερίφης.

Ο Μόρισον ζήτησε συγγνώμη από τη μητέρα των κοριτσιών, Γουίτνεϊ Ντέκερ, για την τόσο μακρά αναζήτηση, λέγοντάς της: «Ελπίζω να μπορείτε να κοιμάστε πιο ήσυχα τώρα που ξέρετε ότι ο Τράβις βρέθηκε».

Τα πτώματα των κοριτσιών βρέθηκαν τρεις ημέρες αφότου ο Ντέκερ δεν επέστρεψε τις κόρες του στο σπίτι της μητέρας τους στο Wenatchee, περίπου 100 μίλια ανατολικά του Σιάτλ, μετά από μια προγραμματισμένη επίσκεψη.

Η Ντέκερ είπε στην αστυνομία ότι τα κορίτσια δεν επέστρεψαν όπως είχε προγραμματιστεί και ότι το τηλέφωνο του πατέρα έστελνε κατευθείαν στον τηλεφωνητή. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε προειδοποιήσει τις αρχές ότι ο Ντέκερ αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε γίνει όλο και πιο ασταθής. Τον περιέγραψε ως άστεγο που ζούσε στο φορτηγό του και ζήτησε να αλλάξει το πρόγραμμα γονικής μέριμνας, ώστε να του απαγορευτούν οι διανυκτερεύσεις με τις κόρες τους μέχρι να βρει κάπου να μείνει.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Ντέκερ εντάχθηκε στον αμερικανικό στρατό το 2013 και αποσπάστηκε στο Αφγανιστάν για τέσσερις μήνες το 2014.

Το 2021 μετατέθηκε στην Εθνική Φρουρά της Ουάσινγκτον, όπου τα τελευταία χρόνια εργαζόταν με μερική απασχόληση, αλλά πριν από περίπου ένα χρόνο σταμάτησε να παρακολουθεί τις ασκήσεις.