Τρία κοριτσάκια, ηλικίας 9, 8 και 5 ετών, βρέθηκαν νεκρά στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, πυροδοτώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών που αναζητούν τον 32χρονο πατέρα τους, Τράβις Ντέκερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία τους.

«Η προκαταρκτική εξέταση υποδηλώνει ότι η πιθανή αιτία θανάτου ήταν ασφυξία», αναφέρεται σε μια κατάθεση που ετοίμασε το Τμήμα Αστυνομίας Γουινάτσι. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα χέρια τους είχαν δεθεί με πλαστικά δεματικά (ζιπ-ται).

Τα τρία κορίτσια — η πεντάχρονη Όλιβια Ντέκερ και οι αδελφές της, η 8χρονη Έβελιν και η 9χρονη Πέιτιν — που είχαν δηλωθεί ως εξαφανισμένα την προηγούμενη εβδομάδα, βρέθηκαν νεκρά τη Δευτέρα κοντά σε έναν χώρο κατασκήνωσης στην κομητεία Τσέλαν της Ουάσινγκτον, πυροδοτώντας ανθρωποκυνηγητό για τον πατέρα τους, Τράβις Ντέκερ, ο οποίος κατηγορείται για φόνο και απαγωγή.

