Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ καταγράφηκαν σε μια αμήχανη συνομιλία μέσα στο Marine One, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να φαίνεται ότι κουνάει το δάχτυλό του προς τη σύζυγό του και την πρώτη κυρία να κουνάει επίσης το κεφάλι της.

Το βίντεο τραβήχτηκε το βράδυ της Τετάρτης, καθώς το ζευγάρι επέστρεφε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Κάποια στιγμή, ο 79χρονος Τραμπ δείχνει με το δάχτυλο τη Μελάνια, ενώ οι δυο τους συνεχίζουν να συνομιλούν καθισμένοι αντικριστά. Το απόσπασμα κλείνει με την αποβίβαση του ζευγαριού από το Marine One και την εικόνα τους να περπατούν πιασμένοι χέρι χέρι στον Νότιο Χλοοτάπητα του Λευκού Οίκου.

Η Daily Mail επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για σχόλιο.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Τραμπ είχε δώσει «συμβουλές γάμου» στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, μετά τις εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου και έδειχναν τη σύζυγό του, Μπριζίτ, να τον σπρώχνει στο πρόσωπο κατά την άφιξή τους στο Ανόι.

«Δημοσιεύτηκε ένα βίντεο όπου η πρώτη κυρία της Γαλλίας χτυπάει τον σύζυγό της, τον Εμανουέλ Μακρόν», ρώτησε ο δημοσιογράφος του Fox News, Πίτερ Ντούσι, τον Τραμπ. «Έχετε κάποια συμβουλή από ηγέτη προς ηγέτη;».

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει παντρευτεί τρεις φορές, απάντησε αστειευόμενος: «Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα μένει κλειστή». Η ατάκα προκάλεσε γέλια στο Οβάλ Γραφείο, όπου πραγματοποιούσε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον τότε επικεφαλής της DOGE, Έλον Μασκ.

«Μίλησα μαζί του», είπε ο Τραμπ για τον Μακρόν. «Είναι καλά. Είναι δύο πολύ καλοί άνθρωποι. Τον ξέρω πολύ καλά και δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλλά είναι καλά».

«Τριπλή δολιοφθορά» στον ΟΗΕ

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του ήταν θύματα «τριπλής δολιοφθοράς», περιγράφοντας μεταξύ άλλων ένα περιστατικό με σπασμένη κυλιόμενη σκάλα που θα μπορούσε να είχε τραυματίσει σοβαρά το ζευγάρι.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε:

«Ένα ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ συνέβη στα Ηνωμένα Έθνη χθες – Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία πολύ ύποπτα γεγονότα!»

Ο Τραμπ τόνισε ότι εκείνος και η Μελάνια γλίτωσαν από σοβαρό ατύχημα επειδή κρατούσαν γερά τα κιγκλιδώματα, αλλιώς θα είχαν πέσει μπροστά στις μεταλλικές άκρες των σκαλοπατιών. Κατηγόρησε το περιστατικό ως «σαμποτάζ» και ζήτησε να συλληφθούν οι υπεύθυνοι.

Παράλληλα, διαμαρτυρήθηκε για την κακή ποιότητα ήχου στην ομιλία του, με τη Μελάνια να του λέει ότι «δεν άκουσε λέξη». Ο ίδιος υποστήριξε ότι το τηλεπρομπτέρ δεν λειτουργούσε για 15 λεπτά, μέχρι να ενεργοποιηθεί ξανά. Παρ’ όλα αυτά, ισχυρίστηκε ότι η ομιλία του έλαβε «εξαιρετικές κριτικές».

Εκπρόσωπος του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος χειριζόταν το τηλεπρομπτέρ, ενώ εξήγησε πως η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε λόγω ενεργοποίησης του μηχανισμού ασφαλείας, πιθανότατα από τον εικονολήπτη του Τραμπ που περπατούσε ανάποδα στα σκαλοπάτια.

Η σκάλα λειτουργούσε κανονικά για το υπόλοιπο της ημέρας.

Ο Τραμπ επιμένει ότι όλα αυτά δεν ήταν τυχαία και έκανε λόγο για «τριπλή δολιοφθορά» εις βάρος του στον ΟΗΕ. Ζήτησε μάλιστα με επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες, να διεξαχθεί άμεση έρευνα και να ελεγχθούν όλες οι καταγραφές ασφαλείας.

«Ο ΟΗΕ δεν έκανε ποτέ τη δουλειά του»

Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ χρησιμοποίησε τα περιστατικά για να τονίσει ότι «ο ΟΗΕ είναι ένας οργανισμός που δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε».

«Έληξα επτά πολέμους, διαπραγματεύτηκα με ηγέτες κρατών και δεν έλαβα ούτε ένα τηλεφώνημα από τον ΟΗΕ. Ποιος είναι ο σκοπός του;», διερωτήθηκε.

Και κατέληξε: «Αυτά είναι τα δύο πράγματα που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και ένα χαλασμένο τηλεπρομπτέρ».