Η Σλοβενία απαγόρευσε σήμερα την είσοδο στο έδαφός της του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μια κίνηση που ακολουθεί μια απαγόρευση εισόδου στη χώρα δύο υπουργών, μελών του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου τον Ιούλιο, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Η Σλοβενία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνώρισε το περασμένο έτος παλαιστινιακό κράτος, επέβαλε εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ τον Αύγουστο και εισήγαγε απαγόρευση εισαγωγής αγαθών που παράγονται σε κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη.