Η ιστορία των σιαμαίων διδύμων, Κάρμεν και Λουπίτα Αντράντε, προκαλεί ενδιαφέρον, θαυμασμό και -συχνά- αδιάκριτα ερωτήματα. Οι δύο αδελφές, γεννημένες στο Μεξικό και μεγαλωμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ενωμένες στον κορμό, όμως έχουν ξεχωριστές προσωπικότητες, επιθυμίες και ταυτότητες.

Παρά τα σοβαρά ιατρικά και κοινωνικά εμπόδια που αντιμετώπισαν από τη γέννησή τους, όχι μόνο ξεπέρασαν τις αρχικές προβλέψεις για την επιβίωσή τους, αλλά κατάφεραν να χτίσουν μια καθημερινότητα γεμάτη αγάπη, χιούμορ και δημιουργικότητα. Η 25χρονη Κάρμεν Αντράντε, μία από τις πιο γνωστές σιαμαίες δίδυμες στις ΗΠΑ, παντρεύτηκε πρόσφατα τον σύντροφό της Ντάνιελ, με τον οποίο ζουν πλέον μαζί, ενώ η Λουπίτα παραμένει δίπλα της, διατηρώντας τη δική της ανεξαρτησία και φωνή, σύμφωνα με τη New York Post.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά τον γάμο, η Κάρμεν και η αδερφή της Λουπίτα, που είναι ενωμένες και μοιράζονται ζωτικά όργανα, απαντούν ανοιχτά στις πιο συχνές -και συχνά αδιάκριτες- ερωτήσεις που δέχονται.

«Οι άνθρωποι έχουν εμμονή με το σεξ»

Σε συνέντευξή τους στο περιοδικό People, η Κάρμεν παραδέχεται ότι ένα μεγάλο μέρος της δημόσιας περιέργειας στρέφεται στην προσωπική της ζωή και στη σεξουαλικότητα.

«Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το θέσω… Οτιδήποτε δεν είναι άνετο για τη Λουπίτα, απλώς το σεβόμαστε».

Η Λουπίτα, η οποία δηλώνει ασέξουαλ, τονίζει: «Έχω ακουστικά και τηλέφωνο, δεν με νοιάζει».

Η ίδια συμπληρώνει ότι έχει κουραστεί να τη ρωτούν αν μπορεί να αγαπήσει ερωτικά τον Ντάνιελ: «Τον αγαπώ σαν αδελφό. Αυτό είναι όλο».

Ο Ντάνιελ, από την πλευρά του, είναι πιο άμεσος: «Οι άνθρωποι έχουν εμμονή με το σεξ… Και ειλικρινά, δεν είναι δική τους δουλειά».

Η Κάρμεν και η Λουπίτα είναι ενωμένες από τον κορμό και μοιράζονται τη λεκάνη, το αναπαραγωγικό σύστημα, το συκώτι και την κυκλοφορία του αίματος.

Έχουν από ένα πόδι η καθεμία -η Κάρμεν ελέγχει το δεξί, η Λουπίτα το αριστερό- και διαφορετική καρδιά και στομάχι.

Παρά την κοινή καθημερινότητά τους, έχουν ανεξάρτητες απόψεις, ενδιαφέροντα και ταυτότητα, όπως εξηγούν συχνά στο κοινό τους, μέσω του δημοφιλούς καναλιού τους στο YouTube, που αριθμεί πάνω από 257.000 συνδρομητές.

Όσο για το ενδεχόμενο απόκτησης παιδιών, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: «Όχι παιδιά, αυτό είναι ξεκάθαρο», είπε ο Ντάνιελ.

Η Κάρμεν, η οποία πάσχει από ενδομητρίωση και λαμβάνει ορμονική αγωγή, συμπληρώνει: «Ποτέ δεν φαντάστηκα τον εαυτό μου γονιό».

Το φαινόμενο του διαδικτυακού φετιχισμού

Σε παλαιότερες δηλώσεις της στο Today, η Κάρμεν είχε αποκαλύψει ότι τόσο η ίδια όσο και η Λουπίτα είχαν συχνά πέσει θύματα φετιχισμού στο διαδίκτυο, γεγονός που τις έκανε επιφυλακτικές στις κοινωνικές τους σχέσεις.

Αυτός ήταν και ο λόγος που η ειλικρινής, άμεση και διακριτική στάση του Ντάνιελ την κέρδισε από την πρώτη στιγμή. «Δεν άρχισε με ερωτήσεις για την κατάστασή μου», εξήγησε. «Έχω κοινωνικό άγχος, αλλά μαζί του ένιωσα αμέσως ήρεμη».

Οι δίδυμες δηλώνουν ότι προς το παρόν σκοπεύουν να συνεχίσουν να μοιράζονται τη ζωή και την καθημερινότητά τους με το κοινό, μέσω του καναλιού τους στο YouTube. Στα σχέδιά τους βρίσκεται η δημιουργία χιουμοριστικών σκετς, με τη Λουπίτα να αναλαμβάνει τη συγγραφή.

Παρά τις προκλήσεις, η Κάρμεν και η Λουπίτα έχουν καταφέρει να ζήσουν μια πλήρη, ανεξάρτητη και γεμάτη ζωή, κόντρα στις προβλέψεις των γιατρών που αρχικά τους έδιναν προσδόκιμο ζωής μόλις… τρεις ημέρες.