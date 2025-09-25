Ένας σπάνιος πορτοκαλί αστακός επέστρεψε στα νερά του Ατλαντικού, ανοιχτά του Λονγκ Άιλαντ, έπειτα από την απρόσμενη ανακάλυψή του σε σούπερ μάρκετ της Νέας Υόρκης, όπου βρέθηκε ένα βήμα πριν καταλήξει στο πιάτο κάποιου πελάτη.

Το καρκινοειδές, που χαρακτηρίστηκε «εύρημα 1 στα 30 εκατομμύρια» και βαφτίστηκε Jean-Clawd Van Damme, εντοπίστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου σε κατάστημα της αλυσίδας Tops κοντά στο Ρότσεστερ. Ο πελάτης Κάιλ Μπρανκάτο, αναγνωρίζοντας αμέσως τη μοναδικότητά του, το παρέλαβε και φρόντισε να διασωθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του στον ωκεανό.

«Ο Ατλαντικός Ωκεανός δεν είναι πουθενά κοντά στο Ρότσεστερ, οπότε πανικοβλήθηκε», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Humane Long Island, Τζον Ντι Λεονάρντο, τον οποίο ο Μπρανκάτο κάλεσε για συμβουλές διάσωσης.

Ο πελάτης από την πολιτεία της Νέας Υόρκης κατάφερε να φιλοξενήσει τον Jean-Clawd μέσα σε ένα φορητό ψυγείο γεμάτο με νερό από τη δεξαμενή, μέχρι που εθελοντές μετέφεραν τον σπάνιο καρκινοειδή στη Βόρεια Ακτή του Λονγκ Άιλαντ. Εκεί, ο Ντι Λεονάρντο τον περιέθαλψε πριν τον απελευθερώσει πίσω στον ωκεανό το πρωί της Τετάρτης.

«Του δώσαμε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή», είπε ο Ντι Λεονάρντο στη New York Post για τον εξαιρετικά σπάνιο αστακό. «Σκοτώνουμε περίπου 100 εκατομμύρια αστακούς κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, οπότε το γεγονός ότι αυτός επέζησε και τα κατάφερε είναι από μόνο του κατόρθωμα».

Ο Jean-Clawd Van Dam υπέφερε από ένα άκαμπτο δάγγειο, εξήγησε ο Ντι Λεονάρντο, και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του μέχρι να δυναμώσει αρκετά ώστε να επιστρέψει στη θάλασσα την Τετάρτη. Η απελευθέρωση έγινε μόλις μία μέρα πριν από την Εθνική Ημέρα Αστακού, στις 25 Σεπτεμβρίου.

«Ήθελα να ανατρέψω αυτή τη γιορτή, καθώς είναι ουσιαστικά μια εμπορική επέτειος», σημείωσε ο Ντι Λεονάρντο. «Πολλές χώρες [όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και η Νέα Ζηλανδία] έχουν απαγορεύσει το βράσιμο ζωντανών αστακών, γιατί είναι απίστευτα σκληρό: νιώθουν κάθε στιγμή, χρειάζεται πολύς χρόνος για να πεθάνουν».

Ο ακτιβιστής για τα ζώα –που δηλώνει ότι έχει επιστρέψει οκτώ αστακούς στη θάλασσα τα τελευταία δύο χρόνια– υποστηρίζει ότι οι αστακοί «πεινούν» από τη στιγμή που πιάνονται μέχρι να περάσουν εβδομάδες μέσα στις δεξαμενές των σούπερ μάρκετ.

«Είναι τόσο στρεσογόνο που συχνά παλεύουν – ή αυτοτραυματίζονται ή κανιβαλίζουν ο ένας τον άλλο», είπε. «Τα λαστιχάκια τους προκαλούν πολύ πόνο».

Ο Ντι Λεονάρντο ανέφερε ότι συχνά περνά περίπου μία ώρα στο νερό με τα καρκινοειδή που επιστρέφουν στη φύση, ώστε να βεβαιωθεί ότι είναι υγιή.

«Πολλά έχουν πραγματικά διαφορετικές προσωπικότητες», σχολίασε. «Κάποια σηκώνουν τις δαγκάνες τους και σε απειλούν, άλλα απλώς κολυμπούν μακριά… δύο φορές μας πλησίασαν και μετά απομακρύνθηκαν. Είναι πάντα μια χαρά».

Ο Ντι Λεονάρντο ενθάρρυνε «όποια καταστήματα θα ήθελαν να χαρίσουν χάρη σε έναν αστακό για την ημέρα» να έρθουν σε επαφή με την οργάνωσή του.

«Δεν μας νοιάζει αν είναι μπλε, καφέ ή πορτοκαλί», πρόσθεσε ο Ντι Λεονάρντο. «Θέλουν να ζήσουν το ίδιο».