Ένας καταγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης, που είχε εκτίσει την ποινή του, δέχθηκε επίθεση και τελικά δολοφονήθηκε στο σπίτι του, αφού ένας άλλος άνδρας τον βρήκε στην ιστοσελίδα Megan’s Law της Καλιφόρνια και αποφάσισε ότι έπρεπε να τον σκοτώσει.

Ο Βαρούν Σούρες, 29 ετών, συνελήφθη την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στο Φρέμοντ για την φερόμενη μαχαιριά και δολοφονία του 71χρονου Ντέιβιντ Μπρίμερ. Σύμφωνα με αναφορά της αστυνομίας που εξετάστηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Fox KTVU, ο Σούρες παραδέχθηκε ότι στόχευσε τον Μπρίμερ λόγω της ηλικίας του και επειδή βρισκόταν στη δημόσια λίστα σεξουαλικών παραβατών.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο περίπου στις 11:57 π.μ., όπου βρήκαν τον Μπρίμερ με «σοβαρά τραύματα από μαχαίρι» μπροστά από το σπίτι ενός γείτονα. Παρά τις προσπάθειες των πρώτων ανταποκριτών, ο Μπρίμερ πέθανε εκεί. Στο σημείο κατασχέθηκε μαχαίρι που θεωρείται το όπλο της δολοφονίας και υπήρχαν στοιχεία «βίαιης πάλης».

Σύμφωνα με το ένταλμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Σούρες είπε στην αστυνομία ότι ήθελε να σκοτώσει έναν σεξουαλικό παραβάτη εδώ και χρόνια επειδή «βλάπτουν παιδιά» και «αξίζουν να πεθάνουν». Δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον Μπρίμερ πριν τη δολοφονία. Επιπλέον, ανέφερε ένα προσωπικό του σύνθημα: «Δεν είναι καθήκον σου να αποφασίσεις αν ο Παράδεισος θα τους δεχθεί, καθήκον σου είναι να τους στείλεις στις πύλες».

Το όνομα και η διεύθυνση του Μπρίμερ βρίσκονται στην ιστοσελίδα Megan’s Law, όπου αναφέρεται επίσης ότι καταδικάστηκε το 1995 για άσεμνες πράξεις με παιδί και φυλακίστηκε μέχρι την αποφυλάκισή του το 2004. Στο τηλέφωνο του Σούρες βρέθηκαν στιγμιότυπα από προφίλ ατόμων με ονόματα, διευθύνσεις, περιγραφές, φωτογραφίες και λίστες καταδίκων, με στιγμιότυπα από το προφίλ του Μπρίμερ που ελήφθησαν περίπου 45 λεπτά πριν την πρώτη κλήση στο 911 για την επίθεση.

Ο Σούρες κατηγορείται για δολοφονία, για οπλισμένο άτομο που προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς και για διάρρηξη κατοικίας.

Σύμφωνα με το ένταλμα, ο Σούρες προσέγγισε τον Μπρίμερ προσποιούμενος τον λογιστή που επισκέπτεται σπίτια για νέους πελάτες, για να φαίνεται αυθεντικός. Χτύπησε την πόρτα και αναγνώρισε το θύμα από το προφίλ του στην ιστοσελίδα Megan’s Law. Όταν επιβεβαίωσε την ταυτότητά του, άρπαξε το θύμα και προσπάθησε να μπει στο σπίτι, ενώ ο Μπρίμερ προσπάθησε να διαφύγει. Ο Σούρες τον καταδίωξε και τελικά τον μαχαίρωσε στο λαιμό, ενώ είπε στον Μπρίμερ: «Τελείωσε, πρέπει να μετανοήσεις», όπως αναφέρει το δημοσίευμα του toofab.

Ο Σούρες συνελήφθη επιτόπου. Δήλωσε στην αστυνομία ότι δεν είχε σκοπό να διαφύγει και ότι δεν ένιωθε λύπη για τη δολοφονία. Σε κάποια σημεία της κατάθεσής του, γέλασε περιγράφοντας το έγκλημα και είπε: «Δεν μου αρέσουν οι παιδόφιλοι. Αξίζουν να πεθάνουν και η δολοφονία του ήταν πραγματικά διασκεδαστική».

Ο Σούρες έχει προηγούμενο ποινικό μητρώο, καθώς το 2021 είχε συλληφθεί για ψευδή απειλή βόμβας, απειλές και διάρρηξη. Παραμένει προφυλακισμένος στη φυλακή της κομητείας Αλαμέδα χωρίς εγγύηση, ενώ οι εισαγγελείς εξετάζουν την υπόθεσή του. Η επόμενη δικάσιμος δεν έχει οριστεί ακόμα.