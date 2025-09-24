Οι δημοσιογράφοι στην Παλαιστίνη, οι Σέρβοι φοιτητές και ο Τσάρλι Κερκ είναι ανάμεσα στις οκτώ υποψηφιότητες για το φετινό Βραβείο Ζαχάρωφ, που απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) κάθε χρόνο σε πρόσωπα και οργανισμούς που υπερασπίζονται την ελευθερία της σκέψης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.

Χθες, Τρίτη, οι πολιτικές ομάδες και οι ευρωβουλευτές παρουσίασαν τους υποψηφίους τους για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2025, σε κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής Ανάπτυξης. Η ψηφοφορία για τις τρεις τελικές υποψηφιότητες θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο ΕΚ, μαζί με τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR), πρότειναν για το Βραβείο Ζαχάρωφ 2025, τον Αντρέι Πότσομπουτ, έναν Πολωνό-Λευκορώσο δημοσιογράφο, ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικό κρατούμενο στη Λευκορωσία. Σύμφωνα με τον Λούκας Κόχουτ (ΕΛΚ, Πολωνία), ο κ. Πότσομπουτ είναι «το σύμβολο περισσότερων από 1.500 πολιτικών κρατουμένων». Υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των πολωνικών μειονοτήτων στη Λευκορωσία και σήμερα κρατείται σε μία από τις «πιο επικίνδυνες» φυλακές στη Λευκορωσία, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η οποία ζητά την απελευθέρωσή του.

Η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η δεύτερη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του ΕΚ, προτείνει τους δημοσιογράφους και τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σε ζώνες συγκρούσεων, που εκπροσωπούνται από την Παλαιστινιακή Ένωση Τύπου, την Παλαιστινιακή Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS) και την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA).

Η Ομάδα της Αριστεράς (GUE/NGL) έχει επίσης προτείνει δημοσιογράφους στην Παλαιστίνη. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προτείνει δημοσιογράφους που κάλυψαν τον πόλεμο στη Γάζα: τους Hamza & Wael Al-Dahdouh, Plestia Alaqad, Shireen Abu Akleh και Ain Media (προς τιμήν των Yasser Murtaja & Roshdi Sarraj). «Κάθε μέρα, δεκάδες δημοσιογράφοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να δείξουν στον κόσμο τι συμβαίνει. Όλοι πρέπει να είναι ευγνώμονες για το έργο που επιτελείται και πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη όσων σκοτώθηκαν ενώ εργάζονταν», εξήγησε ο Ιταλός Ντανίλο Ντέλα Βάλε.

Η Λιθουανή ευρωβουλευτής του ΕΛΚ Rasa Juknevičienė, και 60 άλλοι ευρωβουλευτές προτείνουν την υποψηφιότητα της Γεωργιανής δημοσιογράφου Mzia Amaghlobeli και του κινήματος διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας στη Γεωργία.

Από την πλευρά της, η ομάδα Renew Europe (Φιλελεύθεροι) επέλεξε να προτείνει για το Βραβείο Ζαχάρωφ τη Σερβική νεολαία, τους Σέρβους φοιτητές «που ζητούν μια δημοκρατική και ελεύθερη Σερβία» και ηγούνται ειρηνικών διαμαρτυριών κατηγορώντας την κυβέρνηση της χώρας τους για διαφθορά, μετά την κατάρρευση του στεγάστρου στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ το Νοέμβριο του 2024 που στοίχισε τη ζωή σε 16 άτομα.

Οι Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (EFA), μαζί με περίπου σαράντα άλλους ευρωβουλευτές, προτείνουν για το βραβείο την Πορεία Υπερηφάνειας της Βουδαπέστης (Budapest Pride).

Η ομάδα της Ευρώπης και των Κυρίαρχων Εθνών (ESN) προτείνει το δολοφονημένο influencer και πολιτικό ακτιβιστή υπέρ του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

Τέλος, η ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη προτείνουν τον Γαλλοαλγερινό συγγραφέα Μπουαλέμ Σανσάλ, γνωστό για την κριτική του στην κυβερνώσα εξουσία και την εκμετάλλευση του Ισλάμ για πολιτικούς σκοπούς, ο οποίος κρατείται στην Αλγερία από το 2024.

Οι τρεις φιναλίστ θα ανακοινωθούν στις 16 Οκτωβρίου και ο νικητής θα επιλεγεί στις 23 Οκτωβρίου. Το Βραβείο Ζαχάρωφ θα απονεμηθεί στις 16 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της συνόδου της ολομέλειας του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Πηγή: ΑΠΕ