Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε κριτική στη Γερμανία για τη διαχείριση των ζητημάτων μετανάστευσης και ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα έσπευσε να επαινέσει τον σημερινό καγκελάριο για τις πρόσφατες αποφάσεις του.

«Η Γερμανία οδηγήθηκε σε πολύ νοσηρό δρόμο, τόσο στην πολιτική μετανάστευσης όσο και στην ενεργειακή πολιτική», δήλωσε ο κ. Τραμπ νωρίτερα απόψε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, με το βλέμμα στην προηγούμενη κυβέρνηση, υπό τον Όλαφ Σολτς. «Μόνο υπό τον καγκελάριο Μερτς η Γερμανία εγκατέλειψε αυτό το μονοπάτι», σημείωσε. «Αποτίνω μεγάλο φόρο τιμής στην Γερμανία», είπε χαρακτηριστικά, ενώ ακριβώς πίσω του καθόταν η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία από τις αρχές του μήνα υπηρετεί ως πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης. Ο Φρίντριχ Μερτς δεν συμμετέχει στην φετινή Γενική Συνέλευση, καθώς προτίμησε να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας του, ενόψει ψήφισης του προϋπολογισμού για το 2026.

Η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας, δήλωσε ο κ. Τραμπ, «επέστρεψε στα ορυκτά καύσιμα και στην πυρηνική ενέργεια». Όπως επισημαίνει ωστόσο η BILD, μεταφέροντας την δήλωση του αμερικανού προέδρου, ο ισχυρισμός «είναι ψευδής, καθώς η Γερμανία παραμένει προσηλωμένη στην σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας». Η Γερμανία είναι «και πάλι ασφαλής», συνέχισε ο πρόεδρος Τραμπ και, αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή, έκανε λόγο για «φάρσα» και «τη μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών». Η Γερμανία όμως, τόνισε, «είναι σαφές ότι έχει εγκαταλείψει το νοσηρό μονοπάτι (…) και επιστρέφει τώρα στην πυρηνική ενέργεια. Ό,τι είναι πράσινο, σημαίνει χρεοκοπία», τόνισε.

Με το βλέμμα στο μεταναστευτικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η πολιτική ανοιχτών συνόρων έφτασε στο τέλος της και υποστήριξε ότι οι πληγείσες χώρες πηγαίνουν «κατά διαόλου».

