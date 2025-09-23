Μια συγκλονιστική είδηση έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας με έναν πατριό ο οποίος κρατούσε φυλακισμένη τη θετή του κόρη και τη χρησιμοποιούσε ως «σκλάβα του σεξ», σοκάροντας τη Βραζιλία – και όχι μόνο.

Η 29χρονη είχε μείνει έγκυος από τον πατριό της και είχαν μαζί τρία παιδιά, τα οποία ζούσαν στο ίδιο σπίτι. Η γυναίκα κατάφερε να δραπετεύσει έπειτα από 22 χρόνια απομόνωσης και αφού ο 51χρονος πατριός της την εξέδιδε σε άλλους άνδρες – μια διεστραμμένη ζωή στην οποία την είχε εξαναγκάσει.

Η νεαρή γυναίκα υπήκοος Βραζιλίας, της οποίας το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, κατάφερε να καλέσει την Αστυνομία στην Αραουκάρια, στη νότια πολιτεία του Παρανά, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου. Η δικαιολογία που είπε στον 51χρονο πατριό της για να απομακρυνθεί από το σπίτι είναι ότι έπρεπε να πάει τα τρία παιδιά τους στον παιδίατρο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Λίγο αργότερα, σε βίντεο που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, φαίνεται μια ομάδα αστυνομικών να εισβάλει στο σπίτι του 51χρονου και να τον συλλαμβάνουν.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας, Εντουάρντο Κρούγκερ, επιβεβαίωσε ότι «το θύμα υπέστη κακοποίηση από την ηλικία των επτά ετών, ενώ η μητέρα του θύματος ήταν ακόμα παντρεμένη με τον άνδρα εκείνη την περίοδο».

«Στην ηλικία των 15 ετών, το θύμα έμεινε έγκυος από τον 51χρονο, αφού αυτός είχε χωρίσει από τη μητέρα της», είπε ο Κρούγκερ. Οι αστυνομικοί είπαν ότι «το θύμα είχε τρία παιδιά με τον πατριό της» και ότι επίσης την ανάγκαζε να κάνει σεξ με άλλους άνδρες.

Αυτές οι φρικτές κατηγορίες φέρεται να έχουν καταγραφεί σε βίντεο και αργότερα εξετάστηκαν από την Αστυνομία και επιβεβαιώθηκαν.

Η 29χρονη είπε στους αστυνομικούς: «Με ανάγκαζε να προσποιηθώ ότι το ήθελα, αλλά οι άντρες ήξεραν ότι με είχαν αναγκάσει να πάω εκεί. Έχασα το μέτρημα. Ήταν περισσότεροι από 30. Αυτό συνέβαινε κάθε δύο μήνες, κάθε τρεις μήνες».

Ο 51χρονος παρακολουθούσε κάθε κίνηση της 29χρονης μέσω καμερών παρακολούθησης που είχε εγκαταστήσει σε όλο το σπίτι. «Σπάνια της επέτρεπε να φύγει από το σπίτι της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», σύμφωνα με την Αστυνομία.

«Ήμουν φοβισμένη, πολύ φοβισμένη, και εξακολουθώ να είμαι. Μου είπε πολλά πράγματα. Με απείλησε. Είπε ότι αν δεν ήμουν δική του, δεν θα ήμουν κανενός άλλου. Είπε ότι ο χωρισμός μας θα σήμαινε μόνο θάνατο», εξομολογήθηκε έντρομη η 29χρονη.

Καθώς έδινε την κατάθεσή της, σύμφωνα με πληροφορίες, την κάλεσε περισσότερες από 30 φορές και της έστειλε πάνω από 15 ηχητικά μηνύματα. Ορισμένα περιείχαν απειλές, όπως επιβεβαίωσε η Αστυνομία.

«Πήγαινε σπίτι, αλλιώς θα έχεις σοβαρά προβλήματα μαζί μου. Τι συμβαίνει; Μίλα μου, αλλιώς θα σε κυνηγήσω», την απείλησε σύμφωνα με τις καταγγελίες της.

Όταν η Αστυνομία εισέβαλε στο σπίτι, κατάσχεσε κάμερες και βρήκε βίντεο με την κακοποίηση αποθηκευμένα στο κινητό του τηλέφωνο.

Ο άνδρας κρατείται προληπτικά και ερευνάται για επτά εγκλήματα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν βιασμό, στέρηση της ελευθερίας, απειλές και ψυχολογική βία.

Εάν καταδικαστεί, οι συνολικές ποινές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 100 χρόνια φυλάκισης. Το θύμα και τα παιδιά της έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, ενώ εξετάζονται μέτρα προστασίας.

Ο πατριός έχει ονομαστεί από την τοπική κοινωνία ως «ο Φριτζλ της Βραζιλίας», από το όνομα του διαβόητου -για τα ειδεχθή εγκλήματά του- Γιόζεφ Φριτζλ, ο οποίος εκτίει ισόβια ποινή, γιατί φυλάκισε επτά παιδιά στο υπόγειό του και ταυτόχρονα είχε φυλακίσει και βίαζε την ίδια του την κόρη για 24 χρόνια.