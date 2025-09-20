Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα στραφεί δικαστικά κατά μεγάλων μέσων ενημέρωσης, δήλωσε χθες Παρασκευή ότι ο τρόπος που τον παρουσιάζει ο Τύπος είναι «παράνομος», υποστηρίζοντας πως η κάλυψη είναι υπερβολικά αρνητική σε βάρος του.

Αναφερόμενος ιδίως στα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, μέγας καταναλωτής τηλεοπτικών προϊόντων, είπε πως «παίρνουν μια πολύ καλή υπόθεση και τη μετατρέπουν σε πολύ κακή υπόθεση», προσθέτοντας «βλέπετε, προσωπικά, θεωρώ πως αυτό είναι παράνομο».

Ήδη, την Πέμπτη, ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος απείλησε ρητώς πως θα μπορούσαν να ακυρωθούν οι άδειες εκπομπής δικτύων που τάσσονται «εναντίον» του.

Επανέλαβε χθες πως σε ορισμένα τηλεοπτικά δίκτυα, το «97%» της κάλυψής του είναι αρνητικό.

Υπερασπίστηκε εξάλλου σθεναρά τον επικεφαλής του ρυθμιστικού φορέα του οπτικοακουστικού τομέα (FCC), τον πιστό του Μπρένταν Καρ.

Αυτός ο τελευταίος κατακεραύνωσε τα σχόλια που έκανε ο διάσημος χιουμορίστας παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, διαμορφωτή της κοινής γνώμης, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών, και απείλησε απροκάλυπτα, τοποθετούμενος σε πόντκαστ, το δίκτυο που τα μετέδωσε με κυρώσεις. Ώρες αργότερα, η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» ανακοινώθηκε ότι σταματά να μεταδίδεται επ’ αόριστον.

«Θεωρώ ότι ο Μπρένταν Καρ είναι πατριώτης», ο οποίος «δεν θέλει τα ραδιοκύματα να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο παράνομο και λαθεμένο», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Οι απειλές του επικεφαλής του FCC προκάλεσαν δυσαρέσκεια ακόμη και σε ορισμένους συντηρητικούς, καθώς δύσκολα θα μπορούσαν να θεωρηθούν συμβατές με την ελευθερία της έκφρασης.

Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, βαρόνος της παράταξης, τόνισε χαρακτηριστικά πως «νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για μια κυβέρνηση να λέει ποιος λόγος της αρέσει και ποιος όχι. Συμπαθώ πολύ τον Μπρένταν Καρ, αλλά δεν πρέπει να πάρουμε αυτόν τον δρόμο».

Πηγή: ΑΠΕ