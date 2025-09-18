Ο 71χρονος που συνελήφθη λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, αντιμετωπίζει κατηγορίες όχι για το έγκλημα στην πανεπιστημιούπολη, αλλά για κάτι πολύ χειρότερο.

Ο George Zinn κατηγορείται για σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας που κατείχε στο κινητό του, κάτι για το οποίο ομολόγησε.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το FΟΧ 13 μετά τον πυροβολισμό που στέρησε τη ζωή στον Κερκ, ο 71χρονος πλησίασε έναν αστυνομικό φωνάζοντας: «Εγώ τον σκότωσα, πυροβόλησε με».

Ο αστυνομικός τον έψαξε και δεν βρήκε κάποιο όπλο. Εξαιτίας της αναστάτωσης όμως και επειδή ήταν το μοναδικό άτομο που έλεγε ότι διέπραξε τη δολοφονία, τού πέρασε χειροπέδες και οδηγήθηκε στο Τμήμα.

Εκεί συνέχισε να ισχυρίζεται ότι δολοφόνησε τον Κερκ, αλλά χωρίς να παρουσιάζει κάποιο στοιχείο. Έτσι, τον εξέτασαν γιατροί που δεν βρήκαν κάποιο ψυχικό πρόβλημα και στη συνέχεια κλήθηκε σε ανάκριση, με στόχο να αφεθεί ελεύθερος.

George Zinn

Τότε, σόκαρε τους αστυνομικούς, όταν ζήτησε να τούς δείξει το κινητό του τηλέφωνο. «Ξέρετε, μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά χρησιμοποιώ αυτό το κινητό για να βλέπω παιδική πορνογραφία. Θέλετε να σας δείξω;», είπε και οι αστυνομικοί έμειναν εμβρόντητοι.

Πλέον, κατηγορείται για το υλικό παιδικής πορνογραφίας, ενώ η μόνη σχετική κατηγορία για τη δολοφονία του Κερκ αφορά την παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης, καθώς σπαταλήθηκαν πόροι και χρόνος που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό του αληθινού δράστη.