Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε σήμερα έκθεση της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Γέιλ σχετικά με την αναγκαστική επανεκπαίδευση παιδιών από την Ουκρανία, που έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία παρά τη θέλησή τους, χαρακτηρίζοντάς την αντιεπιστημονική προπαγάνδα, γεμάτη κατασκευασμένα στοιχεία και βασισμένη σε αμφισβητήσιμα δεδομένα.

Η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Γέιλ αναφέρει σε έκθεσή της ότι εντόπισε περισσότερες από 210 τοποθεσίες όπου Ουκρανόπουλα έχουν μεταφερθεί για στρατιωτική εκπαίδευση, κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλες αναγκαστικές επανεκπαιδεύσεις από τη Ρωσία, στο πλαίσιο ενός προγράμματος μεγάλης κλίμακας που σχετίζεται με μεταφορά των παιδιών από την Ουκρανία.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η έκθεση φαίνεται ότι αποτελεί προπαγάνδα και διαφώνησε ιδιαίτερα με την εκτίμηση του Γέιλ τον Ιούνιο ότι η Ρωσία είχε απαγάγει παράνομα ή εκτοπίσει βίαια περίπου 35.000 παιδιά.

Η Ουκρανία καταγγέλλει ότι η Ρωσία έχει μεταφέρει παράνομα ή έχει εκτοπίσει βίαια περισσότερα από 19.500 παιδιά στη Ρωσία και τη Λευκορωσία, κατά παράβαση των Συμβάσεων της Γενεύης.

Η Ζαχάροβα είπε ότι ο μόνος επίσημος κατάλογος που παραδόθηκε ποτέ στη Ρωσία σχετικά με τα παιδιά ήταν μια λίστα που στάλθηκε στη ρωσική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο του 2025. Είπε ότι υπήρχαν 339 ονόματα σε αυτήν τη λίστα.

Πηγή: ΑΠΕ