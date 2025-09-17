Ένας άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε μεταλλική πύλη στο κτίριο του FBI στο Πίτσμπουργκ τα ξημερώματα της Τετάρτης, σε αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως εσκεμμένη «τρομοκρατική ενέργεια».

Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως ο Ντόναλντ Χένσον από την περιοχή Penn Hills της Πενσιλβάνια, φέρεται να έπεσε με ένα λευκό Toyota sedan πάνω στην πύλη εισόδου περίπου στις 2:40 π.μ., πριν βγει από το όχημα, πάρει μια αμερικανική σημαία από μέσα και τη ρίξει πάνω από την πύλη, δήλωσε ο επικεφαλής του FBI στο Πίτσμπεργκ, Κρίστοφερ Τζορντάνο, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Χένσον τράπηκε σε φυγή με τα πόδια μετά τη σύγκρουση και ενδέχεται να είναι επικίνδυνος, πρόσθεσε ο Τζορντάνο. Δεν ήταν άμεσα σαφές αν ήταν οπλισμένος. Κανένα μέλος του FBI δεν τραυματίστηκε.

«Αντιμετωπίζουμε το περιστατικό ως τρομοκρατική ενέργεια εναντίον του FBI», τόνισε ο Τζορντάνο, σύμφωνα με το CBS. «Ήταν μια στοχευμένη επίθεση στο συγκεκριμένο κτίριο».

Οι Aρχές ανέφεραν ότι ο Χένσον, πρώην στρατιωτικός, μπορεί να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν ένα λευκό sedan με την πόρτα του οδηγού ανοιχτή, μπροστά από τη στραβωμένη πύλη και ένα φυλάκιο ασφαλείας. Τα αλάρμ του αυτοκινήτου ήταν αναμμένα.

