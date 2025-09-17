Ένας Ουκρανός 21 ετών καταδικάστηκε σε απέλαση στη χώρα καταγωγής του γιατί παραβίασε το πολωνικό αεροπορικό δίκαιο με την πτήση ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία, έγινε σήμερα γνωστό από την αστυνομία.

Ο εντοπισμός ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους να πετά πάνω από συνοικία στην οποία βρίσκονται κυβερνητικά κτίρια, κυρίως τα γραφεία του πρωθυπουργού και του υπουργείου Άμυνας, όπως και μια κατοικία του αρχηγού του κράτους, έθεσε σε συναγερμό τις υπηρεσίες προστασίας του κράτους τη Δευτέρα, λίγες ημέρες μετά την εισβολή στην Πολωνία περίπου 20 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Τη Δευτέρα, μετά την εξουδετέρωση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, η αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα, έναν Ουκρανό 21 ετών και μια Λευκορωσίδα 17 ετών.

Αρχικά, το βράδυ της Δευτέρας, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είχε ανακοινώσει τη σύλληψη δύο Λευκορώσων πολιτών.

Ο νεαρός άνδρας “παραβίασε το αεροπορικό δίκαιο”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιάτσεκ Βισνιέφσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πρωτεύουσας.

Ο Ουκρανός, η ταυτότητα του οποίου δεν έγινε γνωστή, καταδικάστηκε σε χρηματική ποινή, απέλαση στη χώρα καταγωγής του και απαγόρευση εισόδου στο πολωνικό έδαφος και στις άλλες χώρες της ζώνης Σένγκεν για πέντε χρόνια.

“Από σήμερα, θα παραδοθεί στους Ουκρανούς συνοριοφύλακες”, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Νταγκμάρα Μπιέλετς, εκπρόσωπος της πολωνικής αστυνομίας των συνόρων.

Η νεαρή Λευκορωσίδα ανακρίθηκε από την αστυνομία και αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με τον Βισνιέφσκι.

Μετά την εισβολή των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, εκ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και η Σουηδία, όπως και η Βρετανία, ανακοίνωσαν την ενίσχυση της συνεισφοράς τους στην αεροπορική άμυνα της Πολωνίας κατά μήκος των ανατολικών της συνόρων με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, σύμμαχο της Μόσχας.

Πηγή: ΑΠΕ