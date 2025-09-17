Στο πανεπιστήμιο της Πίζας, στην Ιταλία, μια ομάδα φοιτητών που τάσσονται υπέρ της Παλαιστίνης διέκοψε μάθημα Πολιτικών Επιστημών, ερχόμενη σε αντιπαράθεση με τον καθηγητή.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media φαίνονται οι διαδηλωτές να μπαίνουν στην αίθουσα κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και κατηγορώντας τον καθηγητή ότι είναι «σιωνιστής».

Ο καθηγητής καταγγέλλει ότι δέχτηκε κλοτσιές και μπουνιές, ενώ προσπαθούσε να υπερασπιστεί έναν φοιτητή, και στη συνέχεια χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη στα επείγοντα πριν καταθέσει μήνυση.

All’università di Pisa un gruppo di studenti pro Palestina ha interrotto una lezione di Scienze politiche, scontrandosi con il docente Rino Casella. Nei video diffusi sui social si vedono i manifestanti entrare in aula con bandiere palestinesi, tra accuse al professore di essere… pic.twitter.com/GLTfAuU58h — Repubblica (@repubblica) September 16, 2025

Οι φοιτητές υπερασπίστηκαν την ενέργειά τους, χαρακτηρίζοντάς την «αναγκαία για να δοθεί χώρος στην Παλαιστίνη», ενώ ο πρύτανης καταδίκασε «κάθε μορφή βίας» και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον καθηγητή. Η αρμόδια υπουργός, Άννα Μαρία Μπερνίνι, μίλησε επίσης για ένα επεισόδιο «απαράδεκτο και μη ανεκτό για την ακαδημαϊκή κοινότητα».

Διεξάγεται έρευνα για την πλήρη εξέταση των γεγονότων.

Οι φοιτητές ανακοίνωσαν επίσης πορεία στην πόλη και δήλωσαν: «Ετοιμαζόμαστε να απεργήσουμε παντού στις 22 Σεπτεμβρίου για να μπλοκάρουμε τα πάντα».

Η υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης, Άννα Μαρία Μπερνίνι, σχολίασε στα social media:

«Απαράδεκτο ό,τι συνέβη στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Τα πανεπιστήμια δεν είναι άβατα όπου επιτρέπεται να διακόπτονται τα μαθήματα ή να δέχονται επιθέσεις οι καθηγητές. Ό,τι συνέβη στο Πανεπιστήμιο της Πίζας είναι απαράδεκτο για μια κοινωνία που αναγνωρίζει τις αξίες της δημοκρατίας και μη ανεκτό για μια ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως αυτή της Πίζας και όλης της Ιταλίας, ανοιχτή, ελεύθερη και χωρίς αποκλεισμούς. Εκφράζω την πιο ειλικρινή μου συμπαράσταση σε όλη την κοινότητα του Πανεπιστημίου της Πίζας και στον καθηγητή. Είμαι στο πλευρό του. Το να πλήττεις την ακαδημαϊκή ελευθερία σημαίνει να επιτίθεσαι στην καρδιά της δημοκρατίας μας: πρέπει όλοι να την υπερασπιστούμε, χωρίς “αν” και χωρίς “αλλά”».