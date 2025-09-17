Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν μετά την προβολή εικόνων του Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο Κάστρο του Ουίνδσορ, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται να φιλοξενηθεί από τον βασιλιά Κάρολο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βρετανία.

Ο Guardian αναφέρει πως ο Τραμπ έφτασε στη Βρετανία αργά την Τρίτη για μια δεύτερη κρατική επίσκεψη και θα τον υποδεχτεί ο Κάρολος την Τετάρτη στο Κάστρο του Ουίνδσορ, που βρίσκεται δυτικά του Λονδίνου.

Νωρίτερα την Τρίτη, όμως, διαδηλωτές άνοιξαν ένα τεράστιο πανό με μια φωτογραφία του Τραμπ και του Έπσταϊν κοντά στο Κάστρο του Ουίνδσορ και αργότερα πρόβαλαν αρκετές εικόνες των δύο σε έναν από τους πύργους του κάστρου.

Η Αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τέσσερις ενήλικες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για κακόβουλες επικοινωνίες μετά από μια «μη εξουσιοδοτημένη προβολή» στο Κάστρο του Ουίνδσορ, την οποία χαρακτήρισαν ως «δημόσιο κόλπο». Η βρετανική εφημερίδα γράφει πως οι τέσσερις παραμένουν υπό κράτηση.

Οι Δημοκρατικοί δημοσίευσαν την περασμένη εβδομάδα μια επιστολή γενεθλίων που φέρεται να έγραψε ο Τραμπ στον Έπσταϊν πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, αν και ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε την αυθεντικότητά της.

Η επιστολή που προβλήθηκε επίσης στο κάστρο, μαζί με φωτογραφίες των θυμάτων του Έπσταϊν, και αποσπάσματα ειδήσεων σχετικά με την υπόθεση, περιείχε ένα κείμενο το οποίο φαίνεται πως έγραψε ο Τραμπ στον Έπσταϊν, όπου τον αποκαλεί «φίλο» και λέει: «Είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμα υπέροχο μυστικό». Το κείμενο βρίσκεται μέσα σε ένα πρόχειρο σκίτσο που αποτυπώνει τη σιλουέτα μιας γυμνής γυναίκας.

Ο Guardian γράφει πως ο Τραμπ ήταν φίλος με τον Έπσταϊν προτού γίνει πρόεδρος, αλλά φαίνεται πως είχαν μια διαμάχη χρόνια πριν από τον θάνατό του στη φυλακή το 2019.