Η εφημερίδα Wall Street Journal αναλύει την επιστολή με το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ που συμπεριλήφθηκε σε βιβλίο για τα 50ά γενέθλια του Τζέφρι Έπσταϊν, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τις φράσεις, την υπογραφή αλλά και το σκίτσο του γυναικείου σώματος, ενώ αναφέρεται σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χρησιμοποιήσει παρόμοιες λέξεις και ύφος.

Στη δημοσιότητα έχει έρθει αντίγραφο του «βιβλίου γενεθλίων» που δόθηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν το 2003. Στο βιβλίο περιλαμβάνεται ένα σημείωμα που φέρεται να έχει γράψει ο Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο απεικονίζει ένα απλό σκίτσο γυναικείου σώματος και αρκετές γραμμές κειμένου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει πως δεν ζωγράφισε την εικόνα, ενώ ο Λευκός Οίκος απορρίπτει όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ, τονίζοντας πως η υπογραφή στην επιστολή δεν ταιριάζει με το Ντόναλντ Τραμπ.

Η Wall Street Journal, που είχε δημοσιεύσει τον Ιούλιο ρεπορτάζ για το βιβλίο γενεθλίων, τώρα επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει το σημείωμα που φέρεται να έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπογραφή και γραμματοσειρά

Στην επιστολή, η υπογραφή του Τραμπ είναι ένα μουντζουρωμένο «Ντόναλντ» που είναι κατάλληλα τοποθετημένο στο σκίτο ώστε να μοιάζει με τρίχες εφηβαίου. Ο Τραμπ συχνά υπογράφει με το πλήρες όνομά του, αλλά υπάρχουν κι άλλα παραδείγματα προσωπικών επιστολών που έστειλε με παρόμοια υπογραφή και έντονη γραμματοσειρά.

Το σκίτσο του γυναικείου σώματος

Η επιστολή περιλαμβάνει ένα σκίτσο με γραμμές, που φαίνεται να έχει γίνει στο χέρι με χοντρό μαρκαδόρο. Κατά καιρούς, μουτζούρες και σκίτσα με πόλεις και άλλα θέματα, σε παρόμοιο στιλ, έχουν αποδοθεί στον Τραμπ και έχουν δημοπρατηθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Γραμμένη σε τρίτο πρόσωπο, όπως αρκετές αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Η επιστολή έχει ένα δακτυλογραφημένο σημείωμα διατυπωμένο σαν φανταστική συζήτηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Έπσταϊν, γραμμένο σε τρίτο πρόσωπο. Στις ομιλίες και τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ συχνά αναφέρεται στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο.

Η επιλογή λέξεων στην επιστολή για τα γενέθλια Έπσταϊν

Η επιστολή του Έπσταϊν αναφέρει: «Τα αινίγματα δεν γερνάνε ποτέ, το έχεις προσέξει αυτό;» και κλείνει με τη φράση: «Ένας φίλος είναι ένα υπέροχο πράγμα. Χρόνια Πολλά -και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό.» Ο Τραμπ είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη «αίνιγμα» για να περιγράψει τον Ντον Κινγκ και τον Μάικ Τάισον στο βιβλίο του το 1990, και τον Νταν Ράδερ στο βιβλίο του το 2004. Σε αναρτήσεις του και σε ομιλίες, ο Τραμπ έχει συχνά χρησιμοποιήσει τη φράση «ένα υπέροχο πράγμα».

Το βιβλίο των 238 σελίδων συντάχθηκε, σύμφωνα με το BBC, για τα 50ά γενέθλια του Έπσταϊν από την Γκισλέιν Μάξγουελ, τη Βρετανίδα συνεργό και πρώην κοπέλα του, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για συνωμοσία μαζί του για την εμπορία κοριτσιών για σεξ. Δημιουργήθηκε το 2003 – τρία χρόνια πριν δημοσιοποιηθούν οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση από τον Έπσταϊν.