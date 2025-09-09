Οι Αμερικανοί νομοθέτες έφεραν πρόσφατα στη δημοσιότητα το αντίγραφο ενός «βιβλίου γενεθλίων» που δόθηκε στον εκλιπόντα Τζέφρι Έπσταϊν το 2003, το οποίο περιλαμβάνει ένα σημείωμα που φέρεται να έχει υπογράψει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε μαζί με μια σειρά από έγγραφα που περιλαμβάνουν τη διαθήκη του Έπσταϊν και την προσωπική του ατζέντα – με επαφές που περιλαμβάνουν μέλη της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου, διασημότητες, μοντέλα και πολιτικούς από όλο τον κόσμο.

Το BBC αναφέρει πως οι δικηγόροι που ασχολούνται με την περιουσία του Έπσταϊν έστειλαν τα έγγραφα στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, αφού κλητεύθηκαν τον περασμένο μήνα.

Οι Δημοκρατικοί νομοθέτες δημοσίευσαν στο X μια εικόνα του σημειώματος γενεθλίων πριν από τη δημοσίευση του βιβλίου και άλλων εγγράφων του Έπσταϊν από την επιτροπή.

Το υπογεγραμμένο σημείωμα που φέρεται να είναι από τον Ντόναλντ Τραμπ περιέχει αρκετές γραμμές κειμένου, με την τελευταία γραμμή να γράφει: «Χρόνια πολλά – και εύχομαι κάθε μέρα να είναι ένα ακόμα υπέροχο μυστικό».

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε ότι η φερόμενη επιστολή του Τραμπ, η οποία περιλάμβανε ένα σχέδιο με γυναικείο σώμα, ήταν αυθεντική και δήλωσε ότι ο πρόεδρος «δεν ζωγράφισε αυτή την εικόνα και δεν την υπέγραψε». Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η υπογραφή στο σημείωμα δεν ταιριάζει με αυτή του Τραμπ.

Η δημοσίευση της επίμαχης ευχητήριας κάρτας έρχεται καθώς ο πρόεδρος αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις, μεταξύ άλλων από τους δικούς του υποστηρικτές και εντός του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με όσα αποκάλυψαν οι έρευνες για τον Έπσταϊν.

Το βιβλίο των 238 σελίδων συντάχθηκε, σύμφωνα με το BBC, για τα 50ά γενέθλια του Έπσταϊν από την Γκισλέιν Μάξγουελ, τη Βρετανίδα συνεργό και πρώην κοπέλα του, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για συνωμοσία μαζί του για την εμπορία κοριτσιών για σεξ. Δημιουργήθηκε το 2003 – τρία χρόνια πριν δημοσιοποιηθούν οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση από τον Έπσταϊν.

Το λεύκωμα με τίτλο «Τα πρώτα πενήντα χρόνια» περιέχει προσθήκες από διάφορα άτομα που συνδέονται με τον Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών υψηλού προφίλ και επιχειρηματικών ηγετών.

Εκτός από το φερόμενο σημείωμα του Τραμπ, ο οποίος ήταν φίλος του εκείνη την εποχή, υπάρχει ένα άλλο που φαίνεται να είναι από τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, το οποίο αναφέρει την «παιδική περιέργεια» του Έπσταϊν.

Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν, που το BBC αναφέρει πως ήταν φίλοι για αρκετά χρόνια, ήρθαν σε ρήξη, σύμφωνα με τα λεγόμενα του προέδρου των ΗΠΑ, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 για επιχειρηματικούς λόγους.

Ο Έπσταϊν, που κατηγορήθηκε για πρώτη φορά ποινικά το 2006 στη Φλόριντα για κακούργημα της προτροπής σε πορνεία, πέθανε στη φυλακή το 2019, ενώ περίμενε δίκη για άλλες κατηγορίες.